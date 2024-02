L’alta moda forma e assume tecnici nel conciario tra tradizione e innovazione

Scritto da admin• 12:11 pm• Santa Croce sull'Arno, Attualità, Pisa, Tutti

SANTA CROCE SULL’ARNO – Dal 19 febbraio all’8 marzo, l’Academy organizzata dalla Conceria Nuti Ivo Spa offre l’opportunità di formarsi e lavorare nel settore della pelletteria di lusso. In collaborazione con l’agenzia per il lavoro ADHR Group, la Conceria Nuti Ivo Spa selezionerà 18 figure tecniche per un totale di 104 ore di formazione.

Gli studenti avranno la possibilità di specializzarsi nel ciclo di lavorazione di pelli per l’Alta Moda, apprendendo le competenze necessarie per brand come Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Coach, Cartier e Longchamp.

L’obiettivo dell’Academy è colmare le posizioni vacanti nel settore della concia, fornendo una formazione orientata su concia e riconcia, rifinizione meccanica semilavorato e rifinizione chimica e meccanica su prodotto finito. La Conceria Nuti Ivo Spa mira a professionalizzare le risorse nel settore, offrendo opportunità di apprendimento e crescita professionale in un ambiente che unisce tradizione e innovazione.

I candidati, in particolare neodiplomati o personale qualificato desideroso di cambiare realtà lavorativa, sono invitati a candidarsi per questa opportunità. Per ulteriori informazioni e candidature, è possibile visitare il link: https://www.adhr.it/academy-nuti-ivo?utm_source=stampa&utm_medium=academy&utm_campaign=nuti o contattare santacroce@adhr.it o chiamare il numero 0571 34844.

Last modified: Febbraio 13, 2024