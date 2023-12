L’Acquario della Memoria compie 15 anni e domenica 10 dicembre festeggia con molti ospiti

Scritto da admin• 2:51 pm• Pisa, Cultura, Spettacolo, Tutti

PISA – Domenica 10 dicembre l’Associazione Acquario della Memoria compie 15 anni. Con al suo attivo più di 50 produzioni che hanno coinvolto decine di migliaia di persone tra cittadini, famiglie, scuole e turisti, Acquario della Memoria ha inventato un nuovo modo di raccontare i luoghi e la loro storia.

Si tratta infatti di tour, attualmente unici nel loro genere, in cui la guida è dotata di un proiettore portatile e un lettore multimediale, mentre il pubblico segue i racconti con cuffie immersive. Il risultato è un’esperienza coinvolgente, con proiezioni itineranti e racconti sonori, che combina – fra emozione e didattica – cinema, camminata e turismo culturale.

Per festeggiare questo importante traguardo, il 10 dicembre allo spazio MUMU, a partire dalle 18:30, apericena e installazioni interattive, fra cui sarà esposta la “mitica” cine-bicicletta.

Il clou della serata è alle ore 21, con una selezione di estratti video dalle realizzazioni degli ultimi anni, ospiti speciali, letture e musica dal vivo ad accompagnare rare chicche d’archivio, come nell’epoca d’oro del cinema muto.

Fra gli ospiti, a esibirsi “live”, ci saranno Francesco Bottai, Alessandro Carmignani & Jennifer Schittino, Federico Guerri & Lorenzo Scribani, Gregorio d’Arezzo della Scuola di Musica Buonamici. Fra l’altro sarà musicato anche un raro filmato muto degli anni 30 con gara di nuoto in Arno realizzato da Mario Benvenuti, memoria cinematografica storica di Pisa, a cui sarà dedicato un breve ricordo anche dal figlio, il regista Paolo Benvenuti. Un breve video inedito racconterà poi il recente esperimento di trekking-cinema “Il Cammino della Liberazione”. In chiusura sarà anche sotterrata in giardino una capsula del tempo: nella serata le persone potranno scrivere brevi testi immaginando il mondo nel 2033. L’idea è riaprire la capsula fra 10 anni.

Spiega Lorenzo Garzella, presidente dell’associazione: “Nei percorsi di “walking cinema” i muri prendono vita, le piazze raccontano. L’idea è assaporare il fascino di andare per le strade, trasformando la città in una specie di schermo diffuso, e provando a mettere in connessione diretta luoghi, immagini e storie. La speranza è raccontare il passato tenendo il pubblico immerso nel presente, muovendosi tra i luoghi dove sono accaduti proprio i fatti, anziché seduti sul divano di casa o in un sala di proiezione, e di restituire l’idea di una città complessa e stratificata, in cui il presente è il risultato vivo di tante piccole e grandi storie del passato, vicine e anche lontanissime”.

Per gli spettatori, l’esperienza è appassionante e avventurosa, con qualche incognita da affrontare: lampioni, luci, rumori, muri scuri, biciclette, motorini, passanti. L’esperimento più estremo è stato a settembre 2023, quando un pubblico di 45 persone è stato coinvolto in un’esperienza di 15 ore. Nella notte fra l’1 e il 2 settembre è stato ripercorso a piedi – nella stessa data dell’anno e alle stesse ore – il tragitto compiuto dalle truppe americane nella Liberazione di Pisa, dall’attraversamento dell’Arno, all’incontro con i partigiani sui Monti Pisani, fino all’ingresso in Piazza dei Miracoli la mattina successiva. Cinema, trekking, convivialità si sono combinati in una forma nuova di rievocazione storica. Racconta Garzella: “E’ stato come creare un film lungo 15 ore, fatto di immagini, suoni, racconti, ma anche di passi, di luoghi, di persone. Un’esperienza veramente immersiva, in cui la presenza, e la fatica del pubblico coinvolto – compresi silenzi e dialoghi – erano parte integrante del progetto”. Fra proiezioni, canti e musiche d’epoca, testimonianze, diari, archivi, musiche, suoni, i partecipanti si sono calati in una “bolla” di emozione e racconti fino all’arrivo, in mezzo ai turisti, sotto la Torre Pendente, la mattina alle 10.

A dicembre Acquario della Memoria lancia nuove iniziative legate alle sue storiche attività e alle sue ultime invenzioni. In particolare saranno presentati nuovi tour di “walking cinema”, l’ultima creazione, testata a partire dal 2020. Nelle serate del sabato – 16, 23, 30 dicembre 2023 e 6 gennaio 2024 – i nuovi percorsi spazieranno nel tempo, con storie dalla Pisa etrusca e romana fino agli anni 70 del Novecento.

Il 2023 è stato un anno importante per Acquario della Memoria, che ha aperto in estate la sua nuova “casa-laboratorio”, lo spazio MUMU, nella campagna a pochi chilometri dalla Torre Pendente, e si è strutturata passando da uno staff ristretto a una realtà associativa con più di 500 soci.

Le produzioni di questi anni vanno dal progetto MemorySharing (2014/2018) di raccolta-condivisione-narrazione della comunità, al film multi-schermo sul bombardamento del 1943 (2013/2014), all’audio film con impianto sonoro immersivo ambientato nel rifugio anti-aereo del bastione Sangallo, con il pubblico al buio (2014/2016), proposto anche a Palazzo Pitti sulla storia di Firenze in guerra (2014/2015), con mascherine oscuranti tipo quelle degli aerei, ai tour con realtà aumentata (Pisa 2014/2016, Firenze 2016/2018), alle esperienze di realtà virtuale (Firenze 2016/2018), ai film itineranti proiettati direttamente nelle piazze e sulle facciate con le invenzioni del cine-bus, del cine-battello e della cine-bicicletta (2014/2010), al video-mapping con viaggio nel tempo di mille anni in scala 1:1 sulla facciata del Palazzo della Sapienza di Pisa (2019).

Acquario della Memoria ha esportato molte iniziative a livello nazionale e internazionale.

Sostenuta principalmente da Fondazione Pisa, Comune di Pisa e Regione Toscana, l’associazione è strutturata intorno a una squadra cresciuta nell’ambito dell’Università di Pisa. Il gruppo è coordinato da Lorenzo Garzella, e composto da varie figure professionali: Nicola Trabucco, Serena Tonelli, Sofia Davila, Veronica Cardelli, Filippo Macelloni, Sonia Cerrai, Simone Sacco, Domenico Zazzara.

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

Spazio MUMU, via Lenin 155D, 57017, San Martino a Ulmiano, S.G.T., PISA

Come raggiungerci https://bit.ly/43sqBKz

Acquisto online https://www.spaziomumu.com/pezzi-di-memoria/

Prenotazioni al 371 652 0416 o inviando una mail a spaziomumu@gmail.com

www.acquariodellamemoria.it

www.spaziomumu.com

