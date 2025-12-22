Casciana Terme Lari, dalla Regione 96mila euro per valorizzare Palazzo Poggi

Written by admin• 12:01 pm• Cascina Terme Lari

CASCIANA TERME LARI – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa congiunto PD Casciana Terme Lari e Matteo Trapani, Consigliere Regionale PD.

Con l’approvazione del bilancio regionale, la Regione Toscana ha stanziato 96mila euro per interventi di miglioramento e ammodernamento di Palazzo Poggi, uno degli edifici più rappresentativi di Casciana Terme Lari. Un finanziamento che consentirà di rendere lo spazio più funzionale, attrattivo e pienamente fruibile dalla cittadinanza.

Affacciato su piazza Garibaldi, nel cuore della vita cittadina, Palazzo Poggi è un luogo di valore storico e architettonico che ospita, tra l’altro, il Salone delle Terme, da sempre punto di riferimento per associazioni, istituzioni e cittadini. La possibilità di investire oggi risorse pubbliche sull’edificio è legata alla scelta compiuta nella precedente legislatura dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Terreni, che ne ha consentito l’acquisizione a patrimonio pubblico, restituendolo alla collettività.

Il finanziamento regionale rappresenta quindi un passaggio concreto nel percorso di valorizzazione dell’immobile e permetterà di migliorare la qualità degli spazi, rafforzandone il ruolo centrale nella vita sociale, culturale e termale della comunità.

«Lo stanziamento di queste risorse conferma la bontà della scelta fatta dalla precedente amministrazione comunale – dichiara Emanuele Baroni, segretario dell’Unione comunale PD di Casciana Terme Lari –. Palazzo Poggi è diventato patrimonio di tutti i cittadini e oggi, grazie all’intervento della Regione, potrà essere ulteriormente valorizzato come spazio centrale per la vita sociale, culturale e associativa della nostra comunità».

Soddisfazione anche da parte del consigliere regionale PD Matteo Trapani: «L’acquisizione di Palazzo Poggi è stata una scelta politica lungimirante che oggi consente alla Regione di investire risorse per migliorarne la fruibilità. È la dimostrazione che quando amministrazioni locali e Regione lavorano in sintonia, i territori ottengono risultati concreti».

Un intervento che guarda al futuro di Casciana Terme Lari e al rilancio della sua vocazione culturale e termale, confermando come decisioni strategiche producano nel tempo benefici reali e duraturi per l’intera comunità.

