La presentazione degli equipaggi delle Antiche Repubbliche Marinare

Attualità, Pisa, Sport

PISA – Si è svolta nel pomeriggio di martedì 1 ottobre presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti la cerimonia di consegna, da parte del Sindaco Michele Conti al Nostromo Antonio Pucciarelli, della fiamma che sarà issata sul Galeone Rosso di Pisa in occasione della Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare che avrà luogo domenica 13 ottobre prossimo a Genova, oltre alla presentazione dei due equipaggi, maschile e femminile, nonché del relativo Staff tecnico che prenderanno parte a tale Manifestazione, alla presenza altresì degli Assessori Filippo Bedinicon delega alle tradizioni della Storia e dell’identità di Pisa e Frida Scarpa, con delega allo sviluppo sportivo delle regate e dei pali remieri.

di Giovanni Manenti

La regata di domenica 13 – in cui si sfideranno le quattro storiche Repubbliche Marinare di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia e che, per la prima volta, prevede anche una prova interamente al femminiie, a differenza delle passate edizioni in cui se ne disputava cona con equipaggi misti – sarà preceduta il giorno precedente, come da tradizione, dal Corteo Storico per le vie della città (inizio ore 15.00) che partirà in piazza De Ferrari per concludersi a Palazzo Ducale (ore 16.30) dove, nel Salone del Maggior Consiglio, si svolgerà la cerimonia istituzionale di presentazione degli equipaggi, per poi, all’indomani, essere prevista la partenza del Corteo storico delle quattro Repubbliche marinare (piazza Amatore Sciesa, ore 16.15) che precede la regata femminile (ore 16.45) e quella maschile (ore 18.00).

Nel rivolgersi agli atleti e tecnici presenti, ilSindaco Michele Conti ha sottolineato: “mi sento in dovere di ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per arrivare a questo appuntamento, consapevole che gli allenamenti sono stati faticosi, sia per le ragazze che per i ragazzi; avendo sacrificato studi e vita quotidiana; ma si è trattato di un sacrificio finalizzato a questo obiettivo che sicuramente sarà ripagato, in quanto sono convinto che riusciremo a ottenere un ottimo risultato, un ringraziamento da estendere ai Dirigenti e allo Staff Tecnico per aver rimesso in ordine questa nostra rappresentativa, anche perché venivamo da una situazione non semplice, ma sono altrettanto sicuro che abbiamo grandi potenzialità da esprimere e una lunga tradizione da rispettare“.



Più nello specifico, l’Assessore Filippo Bedini ha precisato: “abbiamo fatto un altro passo in avanti anche sotto l’aspetto della rievocazione storica in quanto oggi abbiamo presentato quattro costumi nuovi che vanno a completare il lavoro di rifacimento svolto negli ultimi anni relativamente ai costumi del Corteo delle Antiche Repubbliche Marinare che conta 90 personaggi – anche se a Genova ne sfileranno solo 50 perché quando andiamo in trasferta i ranghi sono ridotti – oltre ad aver quest’oggi inaugurato una cerimonia di consegna simbolica al Nostromo da parte del Sindaco della fiamma che viene poi issata sul Galeone, affidando l’imbarcazione agli equipaggi in modo che possano onorare la città di Pisa in quanto Repubblica Marinara”.

“Credo che si tratti“, conclude l’Assessore Bedini, “di una testimonianza importante di quella caratteristica distintiva e peculiare della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare che non è una gara come tutte le altre ed abbiamo voluto sottolinearlo responsabilizzando e cercando di trasmettere quell’attaccamento e quella passione alla propria città e di aumentare la consapevolezza in tutti i partecipanti, sia figuranti che atleti degli equipaggi del fatto che, oltre all’aspetto prettamente agonistico e folcloristico, essi rappresentano la Repubblica Marinara di Pisa, vale a dire secoli di Storia e di Gloria, e di questo siano consapevoli ed orgogliosi nel dare il massimo per riuscire ad onorare al meglio i colori della nostra città“.

Dal punto di vista prettamente sportivo, la parola passa all’Assessore Frida Scarpa che evidenzia: “le aspettative sono quelle legate ad un Gruppo che si è formato a gennaio scorso e sin da tale data si è allenato dapprima sul Canale dei Navicelli, grazie alla collaborazione del Presidente della Port Authority Luciano Del Seppia, così come collaborativi sono stati i Vigili del Fuoco ed il loro Comandante Nicola Cianelli, mentre da oggi le barche sono in Arno così da invitare tutti i nostri concittadini a guardare gli allenamenti e sostenere gli atleti dei due Galeoni che solcheranno le acque del fiume sino alla partenza per Genova, al fine anche di stimolare ad un maggior attaccamento e consapevolezza di quello che rappresenta una gara sportiva che si ricollega alle tradizioni ed all’identità di Pisa, in quanto l’appartenenza per noi rappresenta un qualcosa di fondamentale, ci siamo preparati al meglio, schierando due equipaggi molto giovani ma altrettanto competitivi, affidandoci ai nostri Tecnici affinché portino in alto i colori della nostra città”.

Chiamato in causa, il Direttore Tecnico Leonardo Pettinari sottolinea: “la preparazione non è stata facile, abbiamo incontrato un sacco di problematiche che abbiamo però risolto positivamente così che stiamo lavorando con questo nuovo Gruppo, stiamo crescendo e sicuramente vi è tanta grinta da parte dei ragazzi ed altrettanta volontà di far bene avendo svolto un buon periodo di allenamenti anche se possiamo fare sicuramente meglio, avvicinandoci comunque a questo importante evento con spirito propositivo e con la curiosità di verificare quanto ciò possa essere sufficiente o meno per gareggiare alla pari con le altre tre imbarcazioni“.

“Per quanto concerne la Regata femminile“, conclude Pettinari, “anche con le ragazze abbiamo creato un bel Gruppo, pur se anche in questo caso composto da molte atlete giovanissime, ma avendo sin da subito dimostrato di avere un buon carattere oltre ad esprimere una buona velocità, potendo altresì contare su di una Capitano d’eccezione quale Silvia Terrazzi, avendo voluto fortemente che portasse la sua esperienza olimpica ed avere una ragazza come lei nel gruppo sicuramente fornisce tantissimo stimolo e fiducia alle altre componenti dell’equipaggio, sia femminile ma anche maschile, nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo primario che è quello di formare una buona base su cui, nel corso degli anni, inserire nuovi validi elementi”.

Equipaggio Regata Repubbliche Marinare

Barandoni Simone;

Del Corso Cosimo;

Garuccio Francesco;

Mancini Nicola;

Meliani Andrea;

Meliani Emanuele;

Paoli Giovanni;

Pazzagli Andrea;

Pioli Leonardo;

Tonini Simone.

Equipaggio Femminile

Benvenuti Chiara;

Borghini Carlotta;

Card Vittoria;

De Martino Veronica;

Marconcini Elisa;

Masseria Clara;

Persico Silvia;

Pettinari Alice;

Piazzolla Paola;

Storace Zoe;

Terrazzi Silvia.

Staff tecnico

Direttore tecnico: Leonardo Pettinari.

Direttore sportivo: Luca Gagetti.

Allenatore: Alessandro Simoncini.

Nostromo: Antonio Pucciarelli.Timoniere: Lorenzo Giuntini.

