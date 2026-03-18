La Pisa Road Runners Club arriva sul litorale domenica 29 marzo

Written by Redazione• 5:14 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Marina di Pisa, Sport, Tirrenia

TIRRENIA – Domenica speciale a Tirrenia, con mezza maratona, 10km e duathlon classico. Sarà un giorno speciale per Pisa domenica 29 marzo, con il Pisa Road Runners Club che propone una domenica di grande sport, affiancando addirittura tre eventi sportivi completamente diversi, appartenenti a due discipline.

Si comincerà al mattino con la seconda edizione della Mare-Thon del Litorale Pisano,

disegnata fra Tirrenia e Marina di Pisa abbinando la mezza alla 10 km, sia competitiva che ludico-motoria. A seguire ci sarà la terza edizione del Duathlon classico del Litorale Pisano, la prova multidisciplinare articolata su una prova di corsa di 10 km, la frazione ciclistica di 40 km e ancora 5 km da correre a piedi, prova che avrà anche la formula a staffetta insieme a quella individuale.



Andiamo per ordine. Ad aprire il programma sarà la mezza maratona, che lo scorso anno aveva incoronato Mattia Vasoli (GP Parco Alpi Apuane) in 1h15’51” e Roberta Barna Scanu (Rensen Sport Team) in 1h32’47”. La partenza della gara verrà data da Via Bigattera (lato mare) che fungerà da vero epicentro di tutta la giornata sportiva, orario fissato le 9:00 del mattino con apertura della segreteria al Bagno Lido alle ore 7:00. Il percorso prevede innanzitutto un circuito di circa 5 km da affrontare andata e ritorno, poi i concorrenti affronteranno un giro più ampio fino a completare i 21,097 km del tracciato. La 10 km, che partirà in contemporanea con la mezza, si esaurisce invece nel circuito iniziale.



La quota di partecipazione per la corsa, tappa del Criterium Podistico Toscano, è di 35 euro, ridotti a 20 per gli iscritti alla challenge. Per la 10 km il costo è di 15 euro, 10 per il CPT. Verranno premiati a fine gara i primi 3 assoluti e di categoria, con le premiazioni previste presso il Bagno Lido dalle ore 11:15. A tutti andrà una bellissima medaglia in legno riciclato. Proprio in contemporanea con le premiazioni, ci sarà l’apertura della segreteria per consegna pettorali e pacchi gara per il duathlon, inserito nel calendario nazionale della FITRI. La manifestazione prevede, oltre alla prova individuale, anche quella a squadre per staffette di 3 concorrenti, maschili, femminili o miste.

Il tracciato prevede una prima frazione di 10 km disegnati sulla ciclabile del Trammino verso Marina di Pista e ritorno su un bastone di 5 km, a seguire la frazione ciclistica sempre su un bastone di 4,6 km da ripetere 4 volte, e una porzione conclusiva di 5 km sempre di corsa su un percorso diverso. Partenza della gara alle ore 13:15 con i concorrenti che verranno divisi in due gruppi. La quota d’iscrizione è di 55 euro per Senior e Master, 25 euro per gli S1, 105 euro per ogni staffetta. Le premiazioni finali inizieranno alle ore 16, mettendo fine a una domenica davvero speciale.

Per informazioni: Pisa Road Runners Club, https://www.pisarrc.it/

Last modified: Marzo 18, 2026