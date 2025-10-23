Written by Ottobre 23, 2025 6:45 am Calcio dilettanti

La IV giornata di Terza Categoria si gioca fra venerdì 24 ottobre e domenica 26

Pisa (giovedì, 23 ottobre 2025) — Nel fine settimana fra venerdì 24 e domenica 26 ottobre si giocherà la IV giornata dei campionati di Terza Categoria che vedono protagoniste le squadre pisane.

di Leonardo Miraglia

Questi i vari impegni:

Campionato Terza Categoria Pisa, girone A

domenica 26 ottobre dalle 14:30

  • Antonio Bellani vs Fabbrica Calcio 2024
  • Filettole Calcio vs Amatori Saline
  • Legoli 1994 vs CEP 2025
  • Marinese 1925 vs Atletico Pisa
  • Montefoscoli Calcio vs Nuova Popolare CEP
  • San Frediano Calcio vs Lajatico
  • Scintilla 1945 vs Ponteginori 1929
  • Sporting Volterra vs Golena d’Arno

Campionato Terza Categoria Pisa, girone B

venerdì 24 ottobre dalle 21

  • Castel del Bosco vs Santacroce Calcio

sabato 25 ottobre dalle 15:30

  • Zambra San Vico vs Giovani Fucecchio 2000

domenica 26 ottobre dalle 14:30

  • Atletico Le Melorie vs Stella Azzurra
  • Cerretti FC vs Città di Montopoli
  • Gavena Giovani vs La Fornace
  • Perignano vs Monteserra
  • Ponte a Elsa 2005 vs Marciana 2.0
  • Treggiaia vs Via di Corte
  • Riposa La Borra

Campionato Terza Categoria Livorno, girone unico

sabato 25 ottobre dalle 15

  • Sasso Pisano vs Monteverdi 2006

Campionato Terza Categoria Lucca, girone B

sabato 25 dalle 15:30

  • Pappiana vs Veneri
