La IV giornata di Terza Categoria si gioca fra venerdì 24 ottobre e domenica 26

Pisa (giovedì, 23 ottobre 2025) — Nel fine settimana fra venerdì 24 e domenica 26 ottobre si giocherà la IV giornata dei campionati di Terza Categoria che vedono protagoniste le squadre pisane.
di Leonardo Miraglia
Questi i vari impegni:
Campionato Terza Categoria Pisa, girone A
domenica 26 ottobre dalle 14:30
- Antonio Bellani vs Fabbrica Calcio 2024
- Filettole Calcio vs Amatori Saline
- Legoli 1994 vs CEP 2025
- Marinese 1925 vs Atletico Pisa
- Montefoscoli Calcio vs Nuova Popolare CEP
- San Frediano Calcio vs Lajatico
- Scintilla 1945 vs Ponteginori 1929
- Sporting Volterra vs Golena d’Arno
Campionato Terza Categoria Pisa, girone B
venerdì 24 ottobre dalle 21
- Castel del Bosco vs Santacroce Calcio
sabato 25 ottobre dalle 15:30
- Zambra San Vico vs Giovani Fucecchio 2000
domenica 26 ottobre dalle 14:30
- Atletico Le Melorie vs Stella Azzurra
- Cerretti FC vs Città di Montopoli
- Gavena Giovani vs La Fornace
- Perignano vs Monteserra
- Ponte a Elsa 2005 vs Marciana 2.0
- Treggiaia vs Via di Corte
- Riposa La Borra
Campionato Terza Categoria Livorno, girone unico
sabato 25 ottobre dalle 15
- Sasso Pisano vs Monteverdi 2006
Campionato Terza Categoria Lucca, girone B
sabato 25 dalle 15:30
- Pappiana vs Veneri