Scritto da admin• 7:00 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Ogni anno, la Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale celebra il ruolo della proprietà intellettuale nel favorire la creatività e l’innovazione in tutto il mondo.



di Leonardo Miraglia



Questa protegge e promuove le arti e la cultura, così come i progressi scientifici e tecnologici che migliorano la vita umana. La Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale è stata istituita nel 2000 dagli stati membri dell’OMPI per commemorare la data di entrata in vigore della Convenzione dell’OMPI nel 1970, il 26 aprile. Il tema della Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale 2023 è “Donne e PI: accelerare l’innovazione e la creatività”.

Quest’anno, si rende omaggio ai successi e ai contributi delle donne inventrici, creatrici e imprenditrici di tutto il mondo che stanno trasformando il nostro mondo con la loro visione e ingegno.

Last modified: Aprile 26, 2023