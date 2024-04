La Giornata della Solidarietà nel rispetto e nella tutela dell’ambiente

Scritto da admin• 7:22 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Iniziata sabato sera 27 aprile, giorno in cui ricorre l’anniversario dell’attentato in cui perse la vita, tra gli altri, anche il Maggiore Nicola Ciardelli – con il Concerto presso il Teatro Verdi dell’Orchestra di Unipi, diretta dal Maestro Manfred Giampietro, la “Giornata della Solidarietà”, giunta alla sua 17esima edizione e promossa dalla “Associazione Nicola Ciardelli Odv e Ets”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la Provincia di Pisa e l’Ufficio Scolastico Regionale, ambito territoriale di Pisa, ha quindi visto il suo principale svolgimento nella mattinata di lunedì 29 aprile, una serie di iniziative che hanno coinvolto le scuole del territorio con l’obiettivo di rendere consapevoli i bambini e i giovani dell’importanza e del valore fondamentale del comportamento di ciascuno nell’ambito

della gestione dei rifiuti e delle risorse del nostro pianeta per la tutela dell’ambiente.



di Giovanni Manenti

In particolare, oltre ad un evento collaterale costituito dall’inclusione nelle serie delle iniziative lo spettacolo “Donaci Ilaria” andato in scena presso il Teatro Verdi e del quale vi abbiamo intrattenuto con un articolo a parte – al Centro SMS si è svolta l’iniziativa “Educare e giocare con l’economia circolare” alla quale hanno preso parte gli alunni della II° C della scuola primaria “Damiano Chiesa” di Pisa, per un’iniziativa, organizzata dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Pisa in collaborazione con Geofor Spa e Unicef, nata dalla volontà di sensibilizzare i bambini sull’importanza del corretto svolgimento della raccolta differenziata, promuovendo il riuso e il riutilizzo, mentre nel centro storico si è invece svolta una gara di raccolta di mozziconi di sigarette, sempre a cura dell’Assessorato all’Ambiente ed in collaborazione con l’Associazione Acchiapparifiuti-ODV”, che ha coinvolto gli alunni della II° F della scuola secondaria di primo grado “G. Toniolo” di Pisa che armati di “acchiappa-mozziconi”, uno strumento appositamente realizzato e brevettato per riuscire ad aspirare questo tipo di rifiuto, hanno raccolto nelle strade del centro storico oltre 1900 mozziconi di sigaretta.

Ma tale progetto di sensibilizzazione non si è limitato al solo territorio cittadino, in quanto gli alunni delle classi V° A e V° B della scuola primaria “Santa Caterina” hanno invece preso parte all’appuntamento promosso dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Pisa assieme all’Associazione “Plastic Free Onlus” nel Parco di San Rossore dove è stato raccolto materiale plastico abbandonato presso alla spiaggia del Gombo ed, analogamente, i ragazzi della III° B della scuola primaria “G. Galilei” di Cascina hanno invece visitato Il Bosco di Cornacchiaia che rappresenta la parte di foresta del Parco di Migliarino – San Rossore – Massaciuccoli dove meno incisive sono state le alterazioni da parte dell’uomo e degli animali (ungulati), con sottobosco perfettamente conservato, spesso impenetrabile, per un’iniziativa che ha visto coinvolto anche il WWF Alta Toscana ODV.

Non può pertanto che essere soddisfatta del buon esito di questo progetto risvolto ai più giovani l’Assessore all’Ambiente del Comune di Pisa Giulia Gambini, la quale sottolinea: “si è trattato di un’iniziativa andata oltre le più rosee previsioni, grazie anche alla collaborazione di tantissime Associazioni che ci hanno permesso di realizzare percorsi dedicati al tema della tutela dell’ambiente ed, in particolare, la “Plastic Free” per il trasporto dei ragazzi presso il Parco di Migliarino, l’Associazione di Volontariato Acchiapparifiuti che ha organizzato una raccolta di mozziconi di sigarette nel nostro Centro Storico e realizzata mettendo a disposizione un apposito strumento atto alla bisogna, al pari di GEOFOR, che assieme ad Unicef ha organizzato dei laboratori per realizzare delle piccole opere utilizzando i materiali di riuso, così come il WWF per quanto concerne dei percorsi all’interno del Bosco di Cornacchiaia, il tutto a rappresentare pertanto moltissime iniziative che hanno permesso di coinvolgere i bambini su di un tema di grande importanza per la tutela dell’ambiente quale quello della raccolta differenziata“.

Ad abbinarsi all’ambiente però anche lo Sport, per un’iniziativa senza precedenti, riguardante il “Plogging“, pratica del tutto sconosciuta a queste latitudini e che ha viceversa coinvolto due classi della scuola secondaria di primo grado “L Fibonacci” di Pisa e una classe terza della scuola secondaria di secondo livello “A. Pesenti” di Cascina, organizzata dall’Assessorato allo sport del Comune di Pisa in collaborazione con l’Associazione “Progetto TER.R.AE“, il cui Assessore Frida Scarpa ricorda trattarsi di: “una volontà di accomunare il binomio Sport ed Ambiente, organizzando questa camminata sostenuta all’interno delle strade del Centro dove i ragazzi – capitanati dall’Associazione del Territorio della Provincia di Pisa “Progetto TER.R.AE“, che si occupa di ambiente, sostenibilità ed eventi di “plogging” – hanno corso muniti di guanti, pinze e sacchini per raccogliere i rifiuti per poi provvedere alla pesatura di quanto raccolto ed alla conseguente trasformazione dei chili in CO2 risparmiato per la gioia delle insegnanti che hanno avuto l’opportunità di far vedere agli alunni il passaggio dalla teoria alla pratica“.

Frida Scarpa che, nella sua veste altresì di Asessore alle Politiche Giovanili del Comune di Pisa, non si è potuta esimere da un commento sulla giornata a tutto tondo, evidenziando: “questa mattina Pisa è stata riempita dai nostri giovani studenti, tenendo particolarmente a ricordare come, all’interno di questo percorso del “plogging”, era anche prevista la pulizia della banchina sotto le spallette dell’Arno, in quanto sappiamo che molti studenti vi passano le serate seduti a sorseggiare delle bibite e, purtroppo, molto spesso le bottiglie e le lattine cadono, così da rivolgere a loro un messaggio di rispetto verso la città, considerando che poi questi rifiuti, trasportati dalla corrente, concorrono all’inquinamento dei nostri mari, invitandoli pertanto ad un comportamento più responsabile“.

Nello specifico di cosa significhi esattamente il termine “Plogging” lo definisce Francesco Tamburini, Presidente dell’Associazione di Volontariato “Progetto TER.R.AE“, riferendo: “La nostra è un’Associazione nata a Casciana Terme-Lari e siamo stati contattati dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione Ciardelli per coinvolgere i ragazzi delle Scuole Medie e Superiori in un’iniziativa che ha interessato la pulizia della viabilità facendo “plogging”, ovvero un termine che deriva dal Nord Europa che significa “raccogliere correndo”, ancorché oggi si sia solo camminato prendendoci cura di aiuole, prati e parchi della città, per poi procedere al calcolo di CO2 risparmiato, avendo i ragazzi diviso e differenziato il materiale raccolto, al fine di far loro comprendere quale sia l’impatto dell’essere umano rispetto all’ambiente, specie in una città come Pisa che è attraversata dall’Arno, dato che l’80% dei rifiuti che si trovano in mare provengono dall’entroterra, il che ci rende tutti un po’ colpevoli“.

Ed, ad aumentare un tale “senso di colpa”, contribuisce il risultato, per certi versi addirittura sorprendente, derivato da tale attività, visto che sono stati raccolti oltre 20 chili di rifiuti, così suddivisi – kg.7,8 vetro, kg.5,0 plastica, kg.4,3 indifferenziato, kg.1,9 carta, kg.0,9 mozziconi e kg.0,6 alluminio – equivalenti a 16 chili di CO2 risparmiata.

Ma a trarre le considerazioni finali sulla “Giornata della Solidarietà” – che si conclude con l’evento “Green Theatre di Solidarietà“, finalizzato a raccogliere fondi per il Progetto di oncoematologia pediatrica in Kosovo, organizzato grazie alla collaborazione di Renato Raimo e Isabella Turso, che porteranno in scena lo spettacolo “Spogliati nel Tempo” nella splendida cornice del B&B Camilla, di Monica Santerini, post in via San Francesco a Pisa – non può che essere laPresidente della “Associazione Ciardelli”, vale a dire l’Avv. Federica Ciardelli, che tiene a sottolineare come: “anche quest’oggi abbiamo vissuto un qualcosa di incredibile, con un appuntamento che ogni anno cresce sempre di più, grazie ad una partecipazione di oltre 5000 studenti per 200 Classi partecipanti che hanno percorso ben 73 diversi itinerari, provenienti anche da realtà limitrofe ed addirittura dalla Provincia di Lucca, il che ha permesso di continuare a coltivare i valori della nostra Carta Costituzionale, primo fra tutti quello della Pace. Oltre a quanto appena ricordato“, prosegue l’Avv. Ciardelli, “vi è stato in questa edizione un particolare coinvolgimento anche del Parco di San Rossore in quanto il tema centrale di quest’anno è stato l’art. 9 della nostra Costituzione, vale a dire “la tutela e la salvaguardia dell’ambiente”, il che mi pone nella condizione di cogliere l’occasione per ringraziare tutte le Associazioni che si sono spese nel coinvolgere i ragazzi su di una tale problematica quanto mai attuale. Sono altresì orgogliosa – conclude Federica Ciardelli – di aver per il secondo anno incluso fra gli eventi della “Giornata della Solidarietà” quel percorso straordinario che è lo spettacolo “Donaci Ilaria”, in quanto con il Prof. Marco Alestra abbiamo condiviso un grande dolore quale quello derivante dalla perdita di un familiare e quell’amore che nutrivamo verso lo sfortunato congiunto ci ha dato la forza per cercare di trasformare un evento così tragico e triste in un’opportunità di crescita interiore“.

E’ mancata solo la “ciliegina sulla torta”, costituita dal previsto lancio dei Paracadutisti sul Ponte di Mezzo, viceversa non effettuato per le avverse condizioni climatiche costituite dal forte vento. Vabbè, non si può avere tutto …

