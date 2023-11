La Fondazione Pisa inaugura l’Albero di Natale 2023

Scritto da admin• 3:51 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Una tradizione che si rinnova per il quarto anno consecutivo – allorché nel 2020, in piena emergenza sanitaria volle rappresentare un messaggio di speranza – quella promossa dalla Fondazione Pisa in merito alla apposizione di un Albero di Natale di fronte a Palazzo Blu, ma che quest’anno ha un significato particolare, in quanto l’albero che verrà acceso nel pomeriggio di lunedì 4 dicembre rappresenta un omaggio alla Torre di Pisa in occasione dell’850° Anniversario della posa della prima pietra per la relativa costruzione, iniziativa illustrata presso l’Auditorium di Palazzo Blu alla presenza del Presidente della Fondazione Avv. Stefano Del Corso, del Presidente dell’Opera della Primaziale Pisana Dr. Andrea Maestrelli, nonché del Direttore del Marketing di Herambiente ed ideatore di SCART, Maurizio Giani.

Ciò in quanto l’albero, dell’altezza record di quasi 12 metri, è realizzato in plastica riciclata a ribadire la collaborazione che, sin dal primo anno, ha visto Fondazione Pisa e SCART unite nel percorso volto alla trasformazione dei rifiuti in opere d’arte e che ha fatto del laboratorio artistico del Gruppo Hera un punto di riferimento nel settore a livello nazionale.

E’ pertanto, particolarmente soddisfatto dell’idea di abbinare l’aspetto del Natale alla ricorrenza della celebre Torre Pendente, il Presidente della Fondazione Avv. Stefano Del Corso, che ha tenuto a sottolineare: “È il quarto anno che la Fondazione Pisa collabora con il progetto SCART del Gruppo Hera per offrire alla città degli alberi di Natale aventi la caratteristica di essere ecologicamente sostenibili, ovvero nel caso in questione costruito con il, riuso di materiale plastico oltre che, come in passato, con un consumo energetico il più basso possibile nell’ottica di una sostenibilità a tutto tondo“.

“Per quest’anno“, conclude l’Avv. Del Corso, “vi è peraltro una specifica particolarità, costituita dal fatto di aver voluto ricordare anche noi gli 850 anni dall’apertura del cantiere per la realizzazione della Torre Pendente, ragione per cui assieme a me, lunedì prossimo 4 dicembre alle ore 17:30davanti a Palazzo Blu, in occasione dell’illuminazione dell’albero stesso, sarà presente anche il Dr. Andrea Maestrelli, nella sua veste di Presidente dell’Opera della Primaziale Pisana“.

Una scelta della Fondazione Pisa che non può che essere logicamente condivisa dal Presidente dell’Opera della Primaziale Dr. Andrea Maestrelli, al quale piace evidenziare come: “questa iniziativa mi renda particolarmente orgoglioso per due motivi, il primo dei quali è rappresentato dal fatto che non fa altro che consolidare il profondo legame già in essere con la Fondazione Pisa ed in secondo luogo perché rappresenta un modo per festeggiare e concelebrare questi 850 anni dall’inizio della costruzione della Torre Pendente, anniversario al quale teniamo moltissimo“.

“L’occasione che si presenta“, conclude il Dr. Maestrelli, “è inoltre vieppiù gradita poiché costituisce un binomio fra cultura ed ambiente in linea con quello che è il mandato della Deputazione dell’Opera della Primaziale, con ciò rappresentando un’iniziativa che si va a sommare alle tante altre che la Deputazione sta assumendo in ambito ambientale per la tutela e la salvaguardia di questo nostro pianeta“.

