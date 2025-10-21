La Festa scudetto del Pisa Beach Soccer. Marrucci e Donati: “Pronti a ripeterci anche l’anno prossimo”

Written by admin• 6:29 pm• Pisa, Sport

PISA – Lunedì 20 ottobre, presso il locale Il Mio Capriccio di Pisa, si è svolta la serata celebrativa per il terzo scudetto conquistato dal Lenergy Pisa BS, campione d’Italia 2025.

L’evento, gentilmente offerto e ospitato dal ristorante, ha rappresentato un momento di festa, ritrovo e condivisione per l’intero ambiente nerazzurro. Alla serata hanno partecipato numerosi ospiti e protagonisti della straordinaria stagione sportiva: le rappresentanze di prima squadra e Next Gen, lo staff tecnico e dirigenziale, la società

e le istituzioni sportive e locali, con la presenza dell’assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa, oltre a sponsor e partner che hanno sostenuto la lunga ma vincente annata del Lenergy Pisa.

Durante la serata sono stati ripercorsi i momenti più emozionanti della stagione 2025, culminata con la conquista del tricolore a Cirò Marina: emblema prestigioso di un progetto sportivo solido e ambizioso che continua a portare il nome di Pisa ai vertici del beach soccer nazionale.

“E’ stata un annata che si è conclusa nel migliore dei modi – ha detto il mister nerazzurro Matteo Marrucci – siamo contentissimi, anche se la stagione è stata molto strana, piena di infortuni, dove ho cercato di farmi capire il più possibile dai ragazzi che hanno dimostrato di avere cuore e testa. Il prossimo anno? Ripartiamo con la Supercoppa che vogliamo riportare a Pisa a cui tengo molto. Poi c’è lo scudetto che in caso di un nostro successo porteremo Pisa sul tetto d’Italia a quota 4 scudetti come Milano. Ce la metteremo tutta per provare a vincere la Euro Winners Cup che è la nostra ossessione. Non sarà facile, ma ci proveremo“, conclude Marrucci.

“Uno dei nostri obiettivi era quello di riportare il tricolore a Pisa e ci siamo riusciti – ha detto il presidente nerazzurro Alessandro Donati – Siamo soddisfatti perché il beach soccer è un movimento in continua crescita. Il prossimo anno giocheremo sicuramente un finale di Supercoppa. Il nostro obiettivo è continuare a vincere e arricchire la nostra bacheca. Uno dei nostri obiettivi sarà quello di far avvicinare alla prima squadra alcuni elementi del settore giovanile su cui i tecnici in questi anni hanno lavorato molto bene“, conclude Donati.

