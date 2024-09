La Città delle Persone “Preoccupazioni per il giardino delle scuole Filzi: richiesta di chiarimenti all’amministrazione comunale”

Scritto da admin• 11:50 am• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della consigliera comunale Emilia Lacroce (La città delle persone) in merito alla notizia della mancata eliminazione del progetto di parcheggio nel giardino delle scuole Filzi

“Se nel progetto esecutivo non fosse stata rimossa l’idea di trasformare una parte del giardino delle scuole Filzi in parcheggio, saremmo di fronte a una grave presa in giro da parte dell’amministrazione nei confronti delle forze di opposizione e, soprattutto, dei genitori degli alunni di quella scuola. Lo scorso aprile, durante una commissione congiunta, ci era stato assicurato che tale intenzione sarebbe stata abbandonata. In quella stessa commissione, avevamo anche richiesto di essere aggiornati sull’avanzamento del progetto esecutivo, ma, dopo mesi, non abbiamo ancora ricevuto alcuna informazione, e sembrerebbe che questa sconsiderata ipotesi sia ancora inclusa. Chiediamo quindi all’assessore Latrofa, all’assessore Buscemi e al sindaco Conti di fornire pubblicamente chiarezza sulla situazione e, in ogni caso, di rispettare le promesse fatte“, conclude Lacroce.

Last modified: Settembre 6, 2024