Il Mito di Venilia: un evento tra arte, storia e mitologia presso Villa di Corliano

Scritto da admin• 2:18 pm• San Giuliano Terme, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

L’evento è organizzato da L’Associazione Culturale L’Anello delle Dimore Storiche ETS e la scuola di ballo GaddiDanza

SAN GIULIANO TERME – L’Associazione Culturale L’Anello delle Dimore Storiche ETS è lieta di annunciare l’evento “Il Mito di Venilia”, che si terrà domenica 30 giugno presso la Villa di Corliano per gentile concessione della Famiglia Agostini Venerosi della Seta a San Giuliano Terme.

L’evento, organizzato in collaborazione con ASD Gaddidanza vedrà la direzione artistica ed i costumi curati da Cecilia Rosato, è patrocinato da RAI Toscana, dalla Associazione Dimore Storiche Italiane, delegazione Toscana e Dimore Pisane, dall’Accademia Nazionale dell’Ussero ETS, da Terre di Pisa e dalla Camera di Commercio di Pisa.

In concomitanza con la tradizionale festività per i SS Pietro e Paolo, patroni del Borgo di Corliano, si terrà la consueta celebrazione eucaristica alle h.17 nella chiesa a cui seguirà alle h.18 la festa che quest’anno si propone di condurre gli ospiti in un viaggio nell’arte e nella mitologia, con una rappresentazione teatrale dell’affresco “Il Convivio degli Dei” di Andrea Boscoli (1560-1607), presente nel Salone dello Zodiaco della Villa.

I partecipanti avranno l’opportunità di assistere ad uno spettacolo inedito, con gli attori che personificheranno 19 divinità in costume mitologico e 5 accademici degli Svegliati, che evocheranno la storia di questa accademia, qui attestata dal

Il corpo di ballo della scuola Gaddidanza di San Giuliano Terme si esibirà in danze di tradizione mitologia, mentre la musica sarà affidata a tre artisti, che suoneranno dal vivo:

Simona Bertini all’Arpa Celtica, Silvia Fontani al Flauto e il Maestro Marcello Zappia alle Percussioni.

La serata si concluderà con un buffet curato dal ristorante dell’Ussero di Corliano sotto l’Albero della Libertà con la tradizionale premiazione delle più belle “vele di San Pietro”.

Vi aspettiamo per celebrare insieme la storia, l’arte e la mitologia in un esperienza culturale inedita.

Qui di seguito il link per la promozione dell’evento, che oramai è già sold out:

Per ulteriori informazioni e per la prenotazione, si prega di contattare l’Associazione Culturale L’Anello delle Dimore Storiche ETS:

eventi@lanellodelledimorestoriche.it

cell. 3274659874

Last modified: Giugno 29, 2024