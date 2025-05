La “Casa della Donna” sostiene la campagna referendaria per i diritti delle donne

Written by admin• 1:24 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – L’Associazione Casa della donna ha aderito con convinzione alla campagna referendaria per ribadire l’importanza di un cambiamento decisivo a favore delle donne, con la vittoria dei sì come passaggio fondamentale. Ketty De Pasquale, presidente dell’associazione, sottolinea come il lavoro rappresenti per le donne uno strumento essenziale di libertà e autonomia.

I dati del 2024 evidenziano infatti come circa un quarto delle lavoratrici abbia contratti precari o vulnerabili, contro il 13,8% degli uomini, con un divario di occupazione femminile-maschile di 17,6 punti percentuali, quasi il doppio della media europea. Inoltre, le donne coprono il 64,4% dei contratti part-time. Queste condizioni aggravano la vulnerabilità femminile, esponendole maggiormente a ricatti, molestie, violenza domestica e discriminazioni, situazione che si acuisce ulteriormente per le donne migranti, spesso soggette a doppia discriminazione.

Il programma dell’incontro:

Francesca Pidone, coordinatrice del centro antiviolenza della Casa della donna, parlerà del legame tra violenza e autonomia economica femminile.

Ilaria Venuta, avvocata del centro antiviolenza, illustrerà i diritti lavorativi delle donne e come potrebbero evolversi con il referendum.

Ana Maria Mengue, presidente dell'associazione Donne in movimento, approfondirà la condizione delle donne migranti, maggiormente vulnerabili a sfruttamento e precarietà.

, presidente dell’associazione Donne in movimento, approfondirà la condizione delle donne migranti, maggiormente vulnerabili a sfruttamento e precarietà. Silvia Vezzosi, segretaria confederale Cgil Pisa, concluderà l’incontro.

Un appuntamento importante per riflettere sui diritti delle donne e sull’urgenza di sostenerli attraverso il voto referendario.

