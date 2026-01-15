Written by Gennaio 15, 2026 6:31 pm Pisa, Politica

Iran. Giani: “Chiedo al governo italiano di ritirare il nostro ambasciatore”

PISA – “La situazione in Iran è insostenibile e ci chiama ad agire con urgenza: per questo chiedo al governo di ritirare il nostro ambasciatore da quel Paese”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Siamo sconcertati e profondamente colpiti dalle notizie dei massacri che avvengono lì e rispetto ai quali occorre mobilitarsi. Da oggi abbiamo esposto accanto all’ingresso principale di Palazzo Strozzi Sacrati, uno striscione con i volti dei giovani e delle giovani vittime dei processi sommari. E’ un piccolo gesto per trasmettere vicinanza e solidarietà a quel popolo che vive momenti di grande sofferenza”.

