Investimenti per i cimiteri di San Giuliano Terme: il punto

SAN GIULIANO TERME – Proseguono gli investimenti dell’Amministrazione comunale per l’ampliamento e la manutenzione, ordinaria e straordinaria delle strutture cimiteriali. E in occasione dell’avvicinamento alle celebrazioni del 2 novembre, il comune ha colto l’occasione per fare il punto sui tanti interventi condotti negli ultimi anni, che hanno interessato a vario titolo tutti i cimiteri, unitamente ai lavori da poco terminati e a quelli in corso.

IL PUNTO. Un investimento che vede un quadro economico totale da quasi 2,3 milioni di euro (dal 2018 ad oggi) di risorse comunali per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, ai quali aggiungere il servizio da oltre 500mila euro all’anno (che svolge dal 2023 la società in house del Comune Geste per conto del Servizio patrimonio) relativi ai costi manutentivi ordinari e al taglio annuale di verde e siepi; la calendarizzazione dei tagli è inoltre passata da 8 a 12 nel 2024 (con il doppio taglio di ottobre in vista delle celebrazioni) e il prossimo anno saliranno a 14 grazie a risorse provenienti dalla variazione di bilancio 2025. La cifra totale arriva dunque a circa 3,3 milioni di euro.

“Stiamo proseguendo nel lavoro di ottimizzazione dei servizi a partire dalla cura delle strutture e dall’incremento delle aree per la tumulazione laddove richiesto – afferma l’assessora ai lavori pubblici Fabiana Coli -. La creazione di nuovi spazi ha interessato i cimiteri delle frazioni maggiormente popolate, ma grazie al lavoro degli uffici tecnici comunali si è provveduto anche ad un lavoro di ottimizzazione grazie ad esumazioni ed estumulazioni condotte negli ultimi anni per contrastare la saturazione e il rischio di esubero. I nostri cimiteri sono aperti tutto l’anno, ad eccezione dei giorni festivi di maggiore importanza, con orario continuato”.

“Nella scorsa consiliatura con la giunta abbiamo portato avanti una politica di investimento sia nella manutenzione ordinaria che in quella straordinaria – afferma il sindaco Matteo Cecchelli che detiene anche la delega al bilancio -. Stiamo proseguendo su questa strada con l’intento di ottimizzare al massimo i servizi, prima di tutto per il rispetto che richiedono luoghi dove si esercita il culto, il commiato e l’omaggio ai nostri morti e per migliorare la fruizione ai cittadini che vanno a trovare i propri defunti. Continueremo ad investire”.

Nel 2024 sono conclusi i lavori per il rifacimento dei fregi marmorei nei cimiteri di Pontasserchio, Asciano e Molina di Quosa per 21mila euro e la realizzazione del gruppo ossari nel cimiteri di Ripafratta per 110mila euro. Gli interventi stanno proseguendo con: la realizzazione del gruppo sepolture e ossari nel cimitero di Pontasserchio per 120mila euro e la realizzazione del gruppo di ossari nel cimitero di Ghezzano con un quadro economico complessivo da 63,5mila euro; la progettazione di rimozione dei depositi cimiteriali svuotati grazie al piano di estumulazioni ed esumazioni, per un investimento da 56mila euro, finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi.

L’elenco generale degli interventi di manutenzione straordinaria (circa 2,3 milioni di euro) che hanno interessato a vario titolo i cimiteri di tutte le frazioni dal 2018 ad oggi: ampliamento, manutenzione straordinaria, traslazioni salme in loculo, automatizzazione accessi, manutenzione straordinaria del verde, riqualificazione marmorea dei loggiati, riqualificazione tetti, manutenzione contro il cedimento strutturale gruppi loculi e realizzazione di nuovi gruppi, lavori alla cappella dei campi comuni e ossari, ripristino di copertura dei loggiati, ristrutturazioni dei fabbricati di ingresso, esumazioni, estumulazioni e riqualificazione dei campi comuni, rifacimento dei fregi marmorei e realizzazione del gruppo ossari.

