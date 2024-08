Inizio delle prove al Sant’Anna: Pisa accoglie i giovani talenti

Scritto da admin• 12:05 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Al via le prove scritte del concorso di ammissione alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che si terranno presso il polo didattico ‘Porta Nuova’.



La prima prova, per l’area di Ingegneria industriale e dell’Informazione, è fissata per mercoledì 28 agosto alle ore 14:00. Seguiranno giovedì 29 agosto le prove per Agraria e Biotecnologie Vegetali (ore 9:30) e per Medicina (ore 15:00). Lunedì 2 settembre, alle ore 14:00, sarà la volta della prima prova per l’area di Scienze Sociali.

Parallelamente al concorso, torna anche l’iniziativa ‘Pisa accoglie il talento’, un programma di benvenuto che include il rimborso delle spese di viaggio per i candidati, in base alle fasce di reddito previste dal bando. Inoltre, sono offerte agevolazioni per il soggiorno in strutture convenzionate e la possibilità di esplorare le bellezze artistiche di Pisa.

La Scuola Sant’Anna ha rinnovato la collaborazione con il Comune di Pisa e la cooperativa CoopCulture per offrire ai candidati e ai loro accompagnatori la possibilità di camminare sulle mura urbane medievali che circondano il centro storico. Grazie a speciali voucher, sarà possibile ammirare il panorama pisano dall’alto, inclusi i famosi monumenti di Piazza dei Miracoli e altri angoli meno noti ma altrettanto affascinanti della città.

Giunto alla sesta edizione, ‘Pisa accoglie il talento’ mira a valorizzare Pisa come una città che combina alta qualità della vita e eccellenza formativa, grazie alla presenza di tre istituzioni universitarie di prestigio: l’Università di Pisa, la Scuola Superiore Sant’Anna e la Scuola Normale Superiore. Le iniziative del programma sono progettate per far sentire ogni candidato benvenuto e per promuovere Pisa come destinazione di studio per giovani talenti.

Le opportunità e le agevolazioni di ‘Pisa accoglie il talento’ saranno disponibili per tutta la durata del concorso, dal 28 agosto fino al termine delle prove orali, previsto per giovedì 19 settembre.

