Anima Mundi, dal 5 settembre disponibili i biglietti

PISA – Da giovedì 5 settembre alle ore 11 sarà possibile prenotare i biglietti gratuiti della XXIII edizione della Rassegna Internazionale di Musica Sacra Anima Mundi, che si terrà dal 10 al 27 settembre nella Cattedrale e nel Camposanto di Pisa.

La prenotazione dei biglietti per tutti i concerti in programma può essere effettuata solo ed esclusivamente online. Il link diretto alla pagina di prenotazione è pubblicato nel sito www.opapisa.it

L’accesso alla biglietteria online prevede una registrazione e con lo stesso nominativo possono essere prenotati fino a un massimo di due ingressi per ogni concerto. Nella sezione ‘I miei biglietti’ della pagina di prenotazione è possibile effettuare la registrazione come nuovo utente.

Ogni giorno di concerto, a partire dalle ore 18, i biglietti rimasti e non ritirati saranno messi in distribuzione solo presso la biglietteria.

I monumenti non hanno un settore riservato alle persone con disabilità e i biglietti sono gratuiti per tutti. Solamente le persone a mobilità ridotta e in carrozzina che desiderano partecipare sono pregate di inviare entro il 4 settembre una email a animamundi@opapisa.it indicando la data del concerto affinché sia possibile garantire loro uno spazio adeguato, nell’osservanza delle norme di sicurezza.

Non è possibile effettuare prenotazioni telefoniche né per email.

Anima Mundi è organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana con il contributo della Fondazione Pisa e con il patrocinio del Comune di Pisa. Il cartellone di questa ventitreesima edizione, firmato per il quarto anno consecutivo dal direttore artistico Trevor Pinnock, prevede tre grandi appuntamenti sinfonico-corali di musica sacra in Cattedrale con inizio alle 21, ciascuno preceduto alle 20 dall’ormai tradizionale “benvenuto” di ottoni e percussioni dalla Torre, e quattro concerti da camera in Camposanto, sempre alle 21.

