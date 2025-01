Incidente in superstrada: Tir si socntra con un taxi e fugge: tre feriti, due in ospedale

Written by admin• 11:17 am• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – Scontro tra un tir ed un taxi nei pressi dell’uscita Pisa aeroporto sulla Firenze Pisa Livorno, ancora vittima di un incidente stradale intorno alle ore 10 di giovedì 23 gennaio.

Dalle prime ricostruzioni il tir che si è scontrato con il taxi è fuggito, mentre lo stesso taxi è stato anche tamponato da un’auto che proveniva in direzione Pisa Nord Est: tre in tutto i coinvolti. L’autista del taxi 61 anni è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato liberato grazie al grande lavoro dei Vigili del Fuoco, cosciente e con parametri vitali conservati ed è stato condotto al Pronto Soccorso di Cisanello in codice rosso. Situazioni meno critiche per il passeggero del taxi condotto a Cisanello in codice giallo, l’autista invece del mezzo tamponante, 26 anni, ha rifiutato il trasporto in ospedale perché risultato illeso.

Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco e 118 sono intervenuti Polizia Stradale e AVR. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento

Last modified: Gennaio 23, 2025