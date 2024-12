Incendio in un’attività commerciale a Ponsacco: una persona trasportata al Lotti

Written by admin• 11:02 am• Cronaca, Cronaca, Pisa, Ponsacco

PONSACCO – Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 08,30 in Via Benedetto Croce nel Comune di Ponsacco per incendio.

All’interno di una attività commerciale è scaturito un incendio che ha prodotto molto fumo, il personale dei Vigili del Fuoco ha individuato il focolaio ed estinguendo prontamente le fiamme ha scongiurato il propagarsi dell’incendio.

Una persona, dipendente della ditta, è stata trasportata all’ospedale Lotti di Pontedera per accertamenti. L’Intervento si è concluso dai VVF con la messa in sicurezza dei luoghi.

Last modified: Dicembre 16, 2024