Written by Luglio 5, 2026 2:04 pm Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

Incendio di sterpaglie a Montecatini Val di Cecina: in salvo due gattini appena nati

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PISA – Due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Pisa sono intervenute alle ore 22:15 di sabato 4 luglio lungo la Strada Regionale 439, nel comune di Montecatini Val di Cecina, a seguito di un incendio di sterpaglie.

Le fiamme si sono propagate ai piedi della collina, interessando un’area di circa 9 ettari.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco con quattro mezzi antincendio e un’autobotte proveniente dalla sede centrale, riuscendo a estinguere rapidamente il rogo e a mettere in sicurezza l’area.

Nel corso delle operazioni sono stati tratti in salvo due gattini appena nati.

Hanno collaborato alle operazioni anche i volontari AIB, inviati dalla SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente) della Regione Toscana. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento.

Last modified: Luglio 6, 2026
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