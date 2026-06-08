Incendio a Lugnano, ordinanza precauzionale anche a Pisa

Written by Redazione• 1:28 pm• Pisa, Attualità, Cronaca

PISA- A seguito del vasto incendio sviluppatosi nell’area industriale di Lugnano, nel Comune di Vicopisano, e considerato che la colonna di fumo potrebbe interessare anche porzioni del territorio comunale in base alle condizioni meteo e alla direzione dei venti, il sindaco di Pisa Michele Conti ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente con misure precauzionali a tutela della salute pubblica.

Il provvedimento è stato adottato in via preventiva, in attesa degli accertamenti ambientali affidati ad Arpat e Azienda Usl Toscana Nord Ovest sulla qualità dell’aria e sull’eventuale presenza di sostanze inquinanti. Nel corso della mattina il sindaco Conti si è recato in Prefettura, dove è stato convocato il Centro Coordinamento Soccorsi per condividere le informazioni disponibili e coordinare le azioni di monitoraggio.

“Abbiamo deciso di adottare un’ordinanza preventiva – dichiara Conti – per garantire la massima tutela della salute dei cittadini in una fase in cui sono ancora in corso le verifiche tecniche da parte degli enti competenti. Si tratta di misure esclusivamente precauzionali, assunte sulla base delle valutazioni condivise nel Centro Coordinamento Soccorsi convocato dalla Prefettura”.

L’ordinanza raccomanda alla popolazione di tenere chiuse porte e finestre, disattivare ove possibile impianti di condizionamento e aerazione con presa d’aria esterna, limitare le uscite e la permanenza all’aperto, sospendere attività lavorative, sportive e ricreative all’esterno, lavare accuratamente frutta e ortaggi coltivati all’aperto e proteggere animali, mangimi e acqua da eventuali ricadute di fumi o ceneri.

Il Comune invita i cittadini a seguire gli aggiornamenti diffusi attraverso i canali istituzionali dell’Ente.

Last modified: Giugno 8, 2026