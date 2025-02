Inaugurazione della Mostra ‘Dinosauri’ al Museo di Storia Naturale di Pisa

Written by admin• 1:58 pm• Calci, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Venerdì 14 febbraio 2025, alle ore 16:30, presso il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa a Calci, verrà inaugurata la nuova mostra temporanea “Dinosauri”, a cura di Naturaliter. L’esposizione presenta oltre venti modelli di dinosauri, sia statici che dinamici, a grandezza naturale.

I più grandi rettili mai esistiti tornano in vita, portandoci direttamente nel Mesozoico. La mostra, allestita nella suggestiva Certosa di Pisa, presenta ricostruzioni dettagliate dei dinosauri, rappresentati in momenti cruciali delle loro vite. Le scene sembrano prendere vita, come se fossimo realmente presenti in quegli antichi momenti. Potremo ammirare lo Spinosauro che nuota inseguendo un celacanto, l’Oviraptor intento a deporre le uova e il maestoso Terizinosauro, coperto di piume morbide ma armato di artigli affilatissimi. Questi modelli, alcuni dei quali animati, ci trasporteranno nel lontano passato, con il Tyrannosaurus rex che ci farà sentire il brivido di trovarci di fronte a uno dei più grandi predatori che abbiano mai calcato la Terra.

In occasione dell’inaugurazione, dopo i saluti istituzionali, interverrà Naturaliter e Cristiano Dal Sasso terrà una conferenza dal titolo “Spinosauri, i dinosauri pescatori”. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali del Museo (Facebook e Youtube).

La mostra sarà aperta fino al 15 febbraio 2026.

Per maggiori informazioni: www.msn.unipi.it, info@msn.unipi.it.

Last modified: Febbraio 11, 2025