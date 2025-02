Confcommercio Pisa, al via il nuovo sportello per l’Internazionalizzazione delle imprese

Written by admin• 12:15 pm• Attualità, Pisa

Sostegno e valorizzazione alle Pmi verso i mercati esteri

PISA – Partire dal territorio per guardare al mondo. Confcommercio Provincia di Pisa presenta il nuovo sportello dedicato all’internazionalizzazione delle imprese e curato dal gruppo ConfInternazionalizzazione. Un nuovo servizio a disposizione di tutte le aziende e ai professionisti che vogliono approfondire il tema dell’internazionalizzazione di impresa.

“Lo sportello vuole essere un punto di riferimento per dare risposte e soluzioni alle realtà strutturate e operative sui mercati esteri, ma soprattutto una porta di ingresso per tutte le imprese desiderose di confrontarsi e conoscere le opportunità offerte dall’internazionalizzazione” spiega Giovanna De Pasquale, presidente di ConfInternazionalizzazione Confcommercio Pisa, avvocato con una consolidata esperienza nel settoree rappresentante della Camera di Commercio Italiana a Dubai.

“In un mondo in continua evoluzione vogliamo continuare a svolgere in maniera sempre più puntuale ed efficiente il nostro lavoro di rappresentenza delle imprese del commercio, dei servizi e del turismo” afferma il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Il gruppo di Confinternazionalizzazione nasce con l’obiettivo di valorizzare e supportare le realtà aziendali nel loro avvicinamento ai mercati internazionali, all’interno di un contesto in cui poter approfondire il tema dell’internazionalizzazione d’impresa. Il nuovo sportello nasce proprio per rispondere a questa esigenza”.

“Attraverso lo sportello sarà possibile promuovere concretamente l’internazionalizzazione delle imprese, affiancandole nel loro percorso di apertura verso i mercati esteri e illustrando le opportunità di business che si presentano nelle diverse aree del mondo, come Emirati Arabi e Sud-Est Asiatico” prosegue De Pasquale “In un contesto ogni giorno più globale è sempre più forte l’esigenza delle imprese di allargare i propri confini di business oltre il mercato nazionale, ma siamo ben consapevoli del fatto che per affrontare i mercati esteri sono necessarie conoscenze approfondite, contatti giusti e relazioni ad hoc”.

Lo sportello di ConfInternazionalizzazione Confcommercio Pisa è sempre disponibile su appuntamento, contattando il 328 2283881 – (mail l.favilli@confcommerciopisa.it)

