SAN GIULIANO TERME – Inaugurato il Punto digitale facile nel Comune di San Giuliano Terme, ospitato presso gli stabili municipali al civico 17 di via Niccolini.



Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina (4 ottobre) alla presenza del sindaco Matteo Cecchelli, del vicesindaco Francesco Corucci, dell’assessore Marco Balatresi e del presidente Arci servizio civile Pisa Verter Tursi.

“Siamo molto soddisfatti di questo taglio del nastro – afferma il sindaco Cecchelli -, abbiamo lavorato già nella precedente giunta per rendere più facile la vita a chi ha bisogno di mettersi al passo dal punto di vista informatico e digitale, penso soprattutto alle persone anziane e a tutti coloro che non hanno avuto l’opportunità di avvalersi di una cultura digitale. Proseguiamo nelle politiche per non lasciare indietro nessuno. Ringrazio Arci servizio civile Pisa per averci affiancati in questo percorso”.

Per il vicesindaco Corucci, che ha seguito l’iter nella precedente giunta comunale “si tratta di un importante suggello sul quale abbiamo voluto fortemente investire, il divario digitale è un problema sociale che può essere erroneamente considerato secondario, ma che ha una fondamentale importanza per togliere dall’isolamento le persone che hanno difficile accesso agli strumenti ed alle procedure digitali”.

“I Punti digitale facile sono luoghi fisici nei quali i cittadini sono aiutati dai Facilitatori digitali – spiega l’assessore Balatresi -, che grazie alle loro competenze possono aiutarli nell’uso di Internet e degli strumenti digitali, supportando lo sviluppo delle competenze di base delle persone, ovvero quelle che permettono l’inclusione digitale: l’accesso ai servizi online, prima di tutto della pubblica amministrazione, e accompagnare i singoli cittadini attraverso il supporto e l’orientamento”.

“Arci Servizio civile di Pisa è da sempre un’associazione che si occupa contemporaneamente della formazione di giovani donne e uomini nei campi più diversi del vivere quotidiano e contemporaneamente di fare progettazione sociale e territoriale – dice Tursi -. Non potevamo per questo mancare all’appuntamento con una coprogettazione regionale che si poneva l’obiettivo di accrescere il livello di preparazione e sviluppare maggiori competenze digitali da parte dei cittadini, nessuno escluso. Abbiamo scelto San Giuliano Terme oltre a Pisa perché sappiamo condividere pienamente questa impostazione”.

Rispetto ai servizi e alle attività previste presso i Punti digitale facile, i cittadini potranno fruire delle seguenti attività: formazione/supporto personalizzato anche individuale, erogata direttamente o su prenotazione, per accompagnare i cittadini nell’utilizzo dei servizi on line della pubblica amministrazione e di Internet, delle tecnologie e dei servizi digitali; formazione online, attraverso l’accesso in autonomia ai materiali messi a disposizione su www.regione.toscana.it/competenzedigitali; formazione in gruppi, in presenza e con canali online, attraverso micro-corsi utili a supportare i cittadini in applicazioni/esercitazioni, risoluzione di problemi pratici ed eventuali approfondimenti.

I giorni e gli orari dello sportello sangiulianese: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8:30alle 13 e il martedì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 16.

Per informazioni ‎050 819233 pisa@ascmail.it

