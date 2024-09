Inaugurata alla Domus Comeliana la mostra “Legacies and Visions”

Scritto da admin• 10:10 am• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Inaugurata al pomeriggio di venerdì 27 settembre 2024 presso l’affascinante scenario della Domus Comeliana in via Cardinale Pietro Maffi n.48 a Pisa, la Mostra “Legacies and Visions – From Comel to Karshan”, che presenta capolavori dalla collezione della Instituto Santoriana – Fondazione Comel, dal 19° al 21°secolo e che sarà visitabile, gratuitamente a partire da sabato 28 settembre e sino a domenica 6 ottobre.

di Giovanni Manenti

La mostra presenta per la prima volta un importante nucleo di opere d’arte provenienti dalla collezione del professor Marcello Comel (1902-1995), fondatore della Institutio Santoriana – Fondazione Comel, nonché personalità celebre per il contributo offerto alla medicina e all’umanesimo medico, il quale emerge nella veste di mecenate illuminato e raffinato collezionista.

Tra i capolavori esposti si annoverano dipinti di Gerolamo Induno, Moses Levy, Giovanni Lomi, Arturo Tosi, Lorenzo Delleani, Giuseppe Palanti, Carlo Sbisà e Arturo Nathan nonché opere su carta di Telemaco Signorini, Mario Sironi, Filippo De Pisis e Renato Guttuso, mel mentre la piena fruibilità dei pezzi esposti è stata resa possibile da un’ingente campagna di restauri, che ha contribuito a far riemergere l’originalità e la qualità della collezione.

A completamento dell’esposizione viene inoltre esibita un’accurata selezione di disegni dell’artista americana Linda Karshan, appartenenti a diverse fasi della sua carriera, così che questo splendido corpus, facente parte del prestigioso lascito alla Fondazione Comel, testimonia la rilevanza della collezione Comel nel nostro tempo ed il suo impatto sulle generazioni future.

Ad illustrare i contenuti dell’esposizione provvede la curatrice della mostra Giulia Martina Weston che evidenzia: “La mostra espone per la prima volta un nucleo di opere provenienti dalla Collezione privata di Marcello Comel e si prefigge di far conoscere al pubblico queste opere avendole riportate all’originale bellezza tramite una serie di accuratissimi restauri ed altre che verranno donate alla Fondazione Comel ed eseguite dall’artista americana Linda Karshan, così da rappresentare un’occasione per ammirare una collezione che viene scoperta ed al tempo stesso sta crescendo. Sono molti gli artisti rappresentati“, prosegue la Curatrice, “anche se colui che lo è in maniera più esaustiva è Carlo Sbisà, autore che stimo e molto attivo negli anni ’30 del XX Secolo nonché cugino di Marcello Comel, al quale abbiamo riservato una sezione di dipinti su tela unitamente ad opere su carta – in particolare un gessetto con il ritratto di Marcello Comel esposto al primo piano – per poi avere artisti dell’800 e 900 italiano tra cui spiccano nomi importanti quali Gerolamo Induno, Giovanni Lomi, Filippo De Pisis, Renato Guttuso e Mario Sironi“.

“Ecco pertanto“, conclude Giulia Martina Weston, “che mi sento in dovere di invitare la cittadinanza a visitare questa Mostra meravigliosa, in una Sede stupenda quale la Domus Comeliana e che è altresì fruibile gratuitamente previa prenotazione, garantendo che ci prenderemo cura personalmente dei visitatori che saranno accolti con una particolare attenzione“.

Prenotazioni da effettuare al link: Legacies-and.visions.eventbrite.it

