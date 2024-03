In Via Nino Bixio per quattro giorni un grande evento internazionale di street food e artigianato

Scritto da admin• 11:28 am• Pisa, Attualità, Cultura, Spettacolo, Tutti

PISA – Via Nino Bixio sarà il fulcro di un grande evento internazionale che porterà a Pisa oltre 60 espositori provenienti da tutta Europa e anche da oltre oceano. Si tratta di “Regioni D’Europa – Mercati Internazionali”, un format di grande successo che arriva in città dopo aver fatto tappa in numerose località italiane. Questo tour itinerante, con oltre 25 tappe, approderà proprio nella centralissima Via Nino Bixio durante il periodo pasquale.

La strada sarà trasformata in un luogo dove sarà possibile assaporare le delizie provenienti da Spagna, Scozia, Austria, Francia, Olanda, Grecia, Germania, Argentina, Brasile e diverse regioni italiane, tra cui Sicilia, Puglia, Abruzzo, Calabria e Liguria. Gli stand non offriranno solo street food, ma anche artigianato di alta qualità proveniente dalle diverse realtà regionali e nazionali.

La Scozia sarà una delle protagoniste dell’evento, con la presenza del duo Nick&Danny Bagpipe&drums che si esibirà sabato 30 marzo alle ore 17 regalando agli spettatori il suggestivo suono della cornamusa. Presso lo stand della delegazione scozzese sarà possibile scoprire numerosi prodotti tipici della cultura scozzese, tra cui Irn Bru, birra, whisky, haggis, fudges, shortbread e tanto altro ancora.

L’evento è organizzato da Apeca, Prisma, Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con FIVA ASCOM. Si svolgerà in Via Nino Bixio con ingresso gratuito e orario continuato, dall’inizio del pomeriggio di venerdì 29 marzo fino alla sera di lunedì 1 aprile 2024.

Non perdete l’appuntamento a Pisa per un’esperienza culinaria e culturale unica!

Last modified: Marzo 26, 2024