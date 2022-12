Scritto da admin• 6:35 am• Pisa SC

IN DIFESA, NON PASSANO NEMMENO GLI SPILLI. A FAR GOL, CI PENSA SIBILLI!

Si gioca a Santo Stefano, l’ultima partita del girone di andata.

Andiamo al Mazza di Ferrara, e non sarà una passeggiata.

Il Pisa, cerca la vittoria in trasferta.

La Spal è in ripresa, sarà una partita aperta.

Il match è equilibrato e le squadre sono ben messe in campo.

Per sbloccare il risultato, ci vorrebbe una cosa improvvisa, un lampo.

Ernesto si fa male, e lascia il terreno di gioco.

Entra Sibilli: nei suoi occhi, vedo il fuoco.

Il lampo arriva, e Rabbi segna di testa.

Ma la Spal, non può far festa.

E’ fuorigioco, sacrosanto.

Gol annullato. Finisce il primo tempo, intanto.

Seconda frazione, rientra un Pisa più deciso.

Che vola in contropiede, in modo preciso.

Morutan ricama, Beppe stoppa e scocca.

L’uomo tigre è tornato: segna e si sblocca.

Estensi in dieci, la partita è in mano.

Non la chiudiamo, e un po’ soffriamo.

Ma la difesa è un muro, non passano nemmeno gli spilli.

Ferrara è espugnata, grazie al gol di Sibilli!

