“Impressioni di settembre” a San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Un pomeriggio e una serata all’insegna della cultura, della musica e dell’intrattenimento attendono cittadini e visitatori, sabato 27 settembre, nel centro storico di San Giuliano Terme. “Impressioni di settembre”, organizzato da Antitesi eventi in collaborazione con il Comune, rientra nel cartellone del Settembre sangiulianese e offre un calendario ricco e variegato, che spazia dalla valorizzazione del patrimonio territoriale agli spettacoli teatrali e musicali.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Il pomeriggio si aprirà alle ore 15 in piazza della Chiesa con “La via delle acque”, visite guidate alla sorgente Caldaccoli a cura dell’Associazione La Tartaruga (gruppi di massimo 15 persone ogni 30 minuti, fino alle 19). Prenotazioni obbligatorie tramite WhatsApp al numero 335 7758406.

Alle 15:30, nella suggestiva Corte Byron delle Terme di San Giuliano, sarà la volta della presentazione del libro Azzurro come il cielo di Arianna Andreoni (Giovane Holden Edizioni), con dialogo a cura di Massimo Marianetti e intervento musicale di “Ester live”.

Alle 17:30 il centro storico sarà animato dal concerto della Filarmonica Sangiulianese con Piazza di Note, in programma in Piazza Italia (info: 393 0971993).

Si torna poi alle Terme alle 18 per la presentazione del libro “Vita fronte retro” di Maurizio Gazzarri (MdS Editore), con l’autore Fabio della Tommasina, le letture di Daniela Bertini e l’accompagnamento musicale di “Ester Live”.

La serata al Parterre inizierà alle 19 con In Gershwin’s Mood, spettacolo musical-teatrale che racconta la celebre Rapsodia in blu di George Gershwin, a cura delle associazioni Il Gabbiano e Voices in the Wind (info: 347 0341330). Gran finale alle 21 con i “Foyerback in Tour – Né arte né parte”, un concerto di musica indie, pop e rock.

“Una giornata che celebra la ricchezza culturale del nostro territorio – dichiara l’assessora alla cultura Angela Pisano –. “Impressioni di Settembre” rappresenta bene la nostra idea di cultura diffusa: dalla scoperta del patrimonio ambientale e storico, con le visite alla sorgente Caldaccoli, alla promozione della letteratura contemporanea e delle arti performative. Invito tutti i cittadini a partecipare a questa bella giornata di festa e cultura”.

