Il Tuttocuoio perde ancora e resta mestamente ultimo in classifica

Pisa — Fra venerdì 14 novembre e domenica 16 novembre si tsono tenuti tutti gli incontri dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre del territorio pisano.
di Leonardo Miraglia
Questi i risultati e le classifiche aggiornate:
Serie D, girone D
XII giornata
Domenica 16 novembre dalle 14:30
- Correggese Calcio 1948 vs Tuttocuoio 1957: R. Barbuti (21′ st), L. Siligardi (22′ st), R. Barbuti (28′ st) 3-0; MVP: Luca Siligardi (Correggese Calcio 1948)
Eccellenza, girone A
XII giornata
Domenica 16 novembre dalle 14:30
- Castelnuovo Garfagnana vs Fratres Perignano 2019: M. Conde (20′ st) 1-1 M. Remorini (16′ pt); MVP: Leonardo Barghini (Castelnuovo Garfagnana)
- San Giuliano vs Cenaia 1969: T. Papini (50′ st) 1-1 F. Remedi (42′ pt); MVP: Filippo Remedi (Cenaia 1969)
Promozione, girone A
X giornata
Domenica 16 novembre dalle 14:30
- San Marco Avenza 1926 vs Urbino Taccola: rinviata
Promozione, girone B
X giornata
Domenica 16 novembre dalle 14:30
- Barberino Tavarnelle vs Cuoiopelli: D. Cubillos (37′ pt) 1-0; MVP: Zeno Pazzagli (Barberino Tavarnelle). Disputata sabato 15 novembre dalle 14:30
- Cerbaia vs Colli Marittimi: 0-1 D. Giorgi; MVP: Diego Giorgi (Colli Marittimi)
- Invictasauro vs Mobilieri Ponsacco: 0-2 A. Rigirozzo (8′ pt), L. Sciapi (11′ st); MVP: Lorenzo Sciapi (Mobilieri Ponsacco)
- Orbetello vs San Miniato Basso Calcio: 0-0; MVP: Edoardo Tirabassi (Orbetello)
- Saline vs Atletico Piombino: 0-0
Prima Categoria, girone A
IX giornata
Domenica 16 novembre dalle 14:30
- Calci 2016 vs Atletico Lucca: M. Ghelardoni, M. Ghelardoni 2-2 N. Secchi, N. Secchi; MVP: Nicolò Secchi (Atletico Lucca)
- Montecarlo vs Migliarino Vecchiano: P. Ciaccio (22′ pt), P. Ciaccio (40′ pt), R. Sangregorio (20′ st), F. Biagi (28′ st) 4-0; MVP: Pio Antonio Ciaccio (Montecarlo)
Prima Categoria, girone B
IX giornata
Domenica 16 novembre dalle 14:30
- Fornacette Casarosa vs Viaccia Calcio: I. Bellucci, E. Lici 2-0; MVP: Enxo Lici (Fornacette Casarosa)
- Montagna Pistoiese vs Bellaria Cappuccini: 0-4 M. Matteoli, V. Fiumalbi, M. Matteoli, M. Gambini; MVP: Marco Matteoli (Bellaria Cappuccini)
- San Miniato vs Intercomunale Monsummano: L. Perazzoni 1-0; MVP: Lorenzo Perazzoni (San Miniato)
- Stella Rossa vs Staffoli: M. Maccari (4′ pt), M. Giannetti (40′ st) 2-0; MVP: Mattia Giannetti (Stella Rossa)
Prima Categoria, girone D
IX giornata
Domenica 16 novembre dalle 14:30
- Atletico Etruria vs Selvatelle: G. Menichetti 1-2 F. Cacciapuoti, L. Marianelli; MVP: Francesco Cacciapuoti (Selvatelle)
- Donoratico vs Pomarance: Pellegrini, G. Taddei 2-1 F. Rossi (Rig.); MVP: Pellegrini (Donoratico)
- Forcoli Valdera 1921 vs Rosignano Solvay 1922: 0-1 N. Barnini; MVP: Niccolò Barnini (Rosignano Solvay 1922)
- Pecciolese vs Vada 1963: S. D’Amore, S. D’Amore 2-2 G. Razzauti, A. Sammuri (Rig.); MVP: Simone D’Amore (Pecciolese)
- Ponsacco 1920 vs Audace Isola d’Elba: G. Baldini, S. Gueye (Rig.), S. Gueye 3-1 D. Fusai; MVP: Sidy Gueye (Ponsacco 1920)
- Portuali Sorgenti vs Capannoli San Bartolomeo: 0-4 F. Bracci (20′ pt), M. Perissinotto (27′ pt), F. Bracci (48′ pt), F. Bracci (20′ st); MVP: Filippo Bracci (Capannoli San Bartolomeo)
- Venturina Calcio vs Geotermica: L. Romagnoli 1-2 M. Mori, A. Canessa; MVP: Mirko Mori (Geotermica)
- Monterotondo vs Acciaiolo Calcio: C. Mane, N. Scottu 2-2 A. Cristiani, S. Borriello; MVP: Cherif Abdourahmane Mane (Monterotondo)
Seconda Categoria, girone G
IX giornata
Domenica 16 novembre dalle 14:30
- Pisa Ovest vs Corazzano: 0-4 J. Morena (28′ pt), M. Buhne (45′ pt), E. Covato (30′ st), T. Bartoli (43′ st); MVP: Mario Buhne (Corazzano)
- Ponte a Cappiano vs Castelfranco Calcio: 0-2 A. Ercole (37′ st), M. Campinoti (49′ st); MVP: Alessandro Ercole (Castelfranco calcio)
- Porta a Lucca vs Pontasserchio: 0-1 Autorete; MVP: Giorgio Novelli (Pontasserchio)
- San Prospero Navacchio vs Crespina Calcio: 0-3 F. Melani, A. Moretti, M. Sibilia; MVP: Manuel Sibilia (Crespina Calcio)
- Sanromanese Valdarno vs La Corte: J. Taddei (40′ st) 1-0; MVP: Jacopo Taddei (Sanromanese Valdarno)
- Santa Maria a Monte vs Aurora Montaione: T. Puliti 1-0; MVP: Tommaso Puliti (Santa Maria a Monte)
- Sextum Bientina vs Capanne Calcio 1989: 0-2 M. Puccioni, M. Puccioni; MVP: Marco Puccioni (Capanne Calcio 1989)
- Tirrenia vs Atletico Cascina: L. Cristoferi, L. Annibale 2-2 A. Amoroso, A. Amoroso; MVP: Andrea Amoroso (Atletico cascina)
Seconda Categoria, girone H
IX giornata
Domenica 16 novembre dalle 14:30
- Academy Livorno Calcio vs Castelnuovo Val di Cecina: T. Digosciu (10′ st), T. Digosciu (25′ st) 2-0; MVP: Tommaso Digosciu (Academy Livorno Calcio)
- Palazzi Calcio vs Volterrana 2016: M. De Luca 1-2 L. Callai, M. Marianelli; MVP: Leo Callai (Volterrana 2016)
- Terricciola 1975 vs San Vincenzo Calcio: L. Ciardelli (Rig.) 1-0; MVP: Luca Ciardelli (Terricciola 1975)
Terza Categoria, Pisa – girone A
VII giornata
Sabato 15 novembre
dalle 14:30
- Ponteginori 1929 vs San Frediano Calcio: T. Benvenuti (Rig.), P. Sandri, S. Rosato 3-1 A. Sarnelli; MVP: Samuele Rosato (Ponteginori 1929)
dalle 15
- Legoli 1994 vs Marinese 1925: Autorete 1-3 D. Pettenon, D. Piacenti, D. Pettenon; MVP: Davide Pettenon (Marinese 1925)
Domenica 16 novembre
dalle 14:30
- Amatori Saline vs Montefoscoli Calcio: 0-1 N. Fegatilli; MVP: Nicola Fegatilli (Montefoscoli Calcio)
- CEP 2025 vs Sporting Volterra: annullata per il ritiro dal campionato del CEP 2025
- Fabbrica Calcio 2024 vs Lajatico: 0-2 A. Niang, A. Ragoni; MVP: Alessio Ragoni (Lajatico)
- Scintilla 1945 vs Antonio Bellani: A. Gioli, T. Degl’innocenti 2-0; MVP: Tommaso Degl’Innocenti (Scintilla 1945)
- Nuova Popolare CEP vs Filettole Calcio: T. Sylla (24′ pt) 1-1 N. Di Maggio (35′ st); MVP: Niccolò Di Maggio (Filettole Calcio)
dalle 16:30
- Atletico Pisa vs Golena d’Arno: 0-3 M. Nastasi (22′ pt), M. Nastasi (42′ pt), M. Nastasi (45′ st); MVP: Mirko Nastasi (Golena d’Arno)
Terza Categoria, Pisa – girone B
VII giornata
Venerdì 14 novembre dalle 20:45
- Giovani Fucecchio 2000 vs La Borra: F. Cerri (20′ st) 1-1 T. Mattii (50′ st); MVP: Tommaso Mattii (La Borra)
Sabato 15 novembre dalle 14:30
- Treggiaia vs Castel del Bosco: G. Di Benedetto 1-1 A. Falconi; MVP: Alessio Falconi (Castel del Bosco)
- Via di Corte vs Ponte a Elsa 2005: 0-1 A. Bagnoli; MVP: Alessandro Bagnoli (Ponte a Elsa 2005)
Domenica 16 novembre dalle 14:30
- Città di Montopoli vs Monteserra: 0-0; MVP: Gabriele Cuffia (Monteserra)
- La Fornace vs Atletico Le Melorie: E. Martini 1-2 F. Volpi, S. Balla; MVP: Francesco Volpi (Atletico Le Melorie)
- Marciana 2.0 vs Cerretti FC: N. Mariani (Rig.), A. Cardini, M. Cassola, A. Cardini 4-1 G. Malatesta; MVP: Alessio Cardini (Marciana 2.0)
- Santacroce Calcio vs Zambra San Vico: L. Pallesi 1-1 F. Cerrai; MVP: Filippo Cerrai (Zambra San Vico)
- Stella Azzurra vs Perignano: A. Altamura 1-0; MVP: Andrea Altamura (Stella Azzurra)
Terza Categoria, Livorno – girone unico
VII giornata
Sabato 15 novembre dalle 17:30
- Arena del Popolo Vada vs Sasso Pisano: 0-0
Domenica 16 novembre dalle 14:30
- Monteverdi 2006 vs Etruschi Livorno 1983: L. Catola, T. Giorgi, T. Doria, J. Colombini 4-0; MVP: Tommaso Giorgi (Monteverdi 2006)
Terza Categoria, Lucca – girone B
VII giornata
Sabato 15 novembre dalle 14:30
- Pappiana vs Calcio Galleno: E. Gionfriddo (25′ pt), L. Montanelli (30′ pt), L. Carmignani (18′ st), L. Montanelli (30′ st) 4-1 L. Brandi (26′ st); MVP: Lorenzo Montanelli (Pappiana)
