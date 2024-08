Il punto dopo la seconda giornata in vista della… terza

Scritto da admin• 1:30 pm• Pisa SC

PISA – Un torneo cadetto “last minute”, con cinque gare decise a ridosso ed oltre il 90′, proietta in testa alla Classifica, unico a punteggio pieno dopo due turni, il SudTirol, avvantaggiato dall’aver disputato, al pari di Pisa. Brescia e Catanzaro, entrambe le gare fra le mura amiche, nel mentre si fanno onore le neopromosse Mantova ed Juve Stabia, in stridente contrasto con le difficoltà palesate da Frosinone, Palermo e Sampdoria, tre delle favorite della vigilia.

di Giovanni Manenti

Ed è proprio una rete siglata da Rover (che aveva risolto al 90′ anche il match d’esordio contro il Modena) al 96′, sull’ultima azione della partita, a regalare alla Capolista SudTirol i tre punti contro la Salernitana (che, a propria volta, si era imposta sette giorni prima sul Cittadella ribaltando le sorti dell’incontro nel recupero) al termine di una gara che aveva visto i padroni di casa andare due volte in vantaggio con Casiraghi (implacabile dal dischetto) e Molina ed altrettante raggiunti dalle reti dei giovani Tongya e Braaf, entrambi al loro primo centro fra i Cadetti, così come sfrutta il doppio turno casalingo anche il Pisa che supera di slancio il Palermo al termine di un incontro vivace e combattuto che ha visto i nerazzurri portarsi in vantaggio in avvio grazie ad un’autorete di Nedelcearu e quindi, dopo aver sfiorato il raddoppio con una traversa colpita da Caracciolo ed aver evitato il pari in virtù di un prodigioso intervento di Semper su colpo di testa ravvicinato di Brunori, chiudere i conti finalizzando al meglio una chirurgica ripartenza che ha visto protagonisti Moreo, Tramoni e Bonfanti, la cui conclusione a botta sicura non ha dato scampo a Desplanches.

Positivo l’inizio di Campionato anche da parte della neopromossa Juve Stabia che, dopo aver espugnato il “San Nicola” all’esordio, esce imbattuta anche da Catanzaro nell’unico 0-0 di giornata, sul quale pesano una rete annullata a Candellone per i campani per un precedente fuorigioco millimetrico di Piscopo e, per i padroni di casa, una traversa colpita da Pittarello, oltre ad una grande parata nel recupero di Thiam su colpo di testa di Iemmello destinato all’angolo basso alla sua destra, così come ringrazia i minuti di recupero l’altra matricola Mantova che, dopo aver agguantato il pari al 94′ alla prima giornata a Reggio Emilia, risolve stavolta a proprio favore il match interno con il Cosenza in cui, dopo aver sbloccato il risultato in avvio con il 21enne Antonio Fiori (al suo primo centro in carriera fra i Cadetti) ed essersi portato sul 2-0 ametà primo tempo con una conclusione dal limite di Bragantini, si vede raggiunta nella ripresa dalle prime reti in Serie B di Fumagalli e del subentrato Rizzo Pinna (quest’ultimo dopo 3′ dal suo esordio assoluto in Categoria), prima che ad avere l’ultima parola fossero i virgiliani,.con Solini a risolvere al 93′ una mischia sotto porta da calcio dp’angolo.

Dinamica analoga a quella che, al 92′, ha consentito ad Aurelio, mandato in campo da 10′, di risolvere a favore dello Spezia la gara interna contro un Frosinone che si era portato in vantaggio verso la fine della prima frazione di gioco grazie ad una rete dell’albanese Marvin Cuni, prima che a riequilibrare le sorti dell’incontro fosse al 75′ Salvatore Esposito trasformando un calcio di rigore, per un 2-1 che proietta gli Aquilotti al secondo posto in coabitazione con altre cinque formazioni, fra cui ilSassuolo che fa suo il derby emiliano contro un Cesena che ha confermato quanto di buono messo in mostra in questo avvio di stagione e capace di annullare con Curto il vantaggio iniziale di Antiste su pregevole assist di Mulattieri, prima che a risultare decisiva fosse il primo centro in carriera fra i Professionisti del 20enne Russo, subentrato da soli 6′, reduce dall’aver realizzato 22 reti l’anno scorso con la Primavera.

Le due grosse sorprese di giornata giungono da Brescia, dove un Cittadella addirittura in inferiorità numerica per l’espulsione comminata a Pavan per doppia ammonizione poco prima dello scoccare dell’ora di gioco, riesce a far sua l’intera posta grazie alla rete messa a segno da Calissoni a metà ripresa, per un successo che interrompe l’imbattibilità casalinga delle “Rondinelle” che durava dal 26 dicembre scorso (0-2 contro il Parma) anche se i padroni di casa possono recriminare per una traversa colpita da Borrelli, nonché per l’annullamento del punto dell’1-1 siglato da Bianchi nel recupero, negato per un millimetrico fuorigioco, così come cade a “Marassi” la Sampdoria contro la Reggiana, lasciando il campo fra i fischi del suo pubblico e le critiche verso il tecnico Andrea Pirlo, con il compito di rivestire il ruolo dell’Eroe di giornata toccare al 21enne Vergara (già a segno alla prima giornata) che finalizza un assist di Vido, bravo ad approfittare di un errato passaggio di Vieira sulla trequarti.

Per concludere, nell’anticipo serale di venerdì tra le due deluse del primo turno, a fare festa è ilModena che supera in rimonta il Bari, passato in vantaggio dopo un quarto d’ora con Novakovich per poi essere raggiunto in chiusura della prima frazione di gioco grazie ad un calcio di rigore trasformato da Palumbo e quindi superato poco dopo l’ora di gioco dal neo acquisto Pedro Mendes, che bagna così l’esordio con i suoi nuovi colori ed apre la crisi in casa dei biancorossi pugliesi, mentre si impone a fatica la Cremonese sulla Carrarese, dovendo attendere gli ultimi minuti ed un penalty trasformato da Vazquez per avere ragione degli apuani e regalare ai propri tifosi i primi tre punti stagionali.

Ma non c’è tempo per rifiatare, poiché domani e mercoledì di torna in campo per il terzo turno che prevede, fra le altre, la “sfida di vertice” (chi l’avrebbe mai detto) fra le due neopromosse Juve Stabia-Mantova, mentre la capolista SudTirol è di scena a Pisa per l’esordio “casalingo” della Carrarese ed i nerazzurri di Pippo Inzaghi debuttano in trasferta sul sempre ostico campo del Cittadella.

Questa è la Serie B…

Risultati seconda giornata:

Modena – Bari 2-1

SudTirol – Salernitana 3-2

Brescia – Cittadella 0-1

Cremonese – Carrarese 1-0

Pisa – Palermo 2-0

Sampdoria – Reggiana 0-1

Sassuolo – Cesena 2-1

Spezia – Frosinone 2-1

Catanzaro – Juve Stabia 0-0

Mantova – Cosenza 3-2

Classifica: SudTirol p.6; Pisa, Juve Stabia, Mantova, Sassuolo, Spezia, e Reggiana p.4; Cremonese, Modena, Brescia, Cesena, Cittadella, Cosenza e Salernitana p.3; Catanzaro p.2; Frosinone e Sampdoria p.1; Carrarese, Palermo e Bari p.0.

