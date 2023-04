Il Prof. Gabriele Siciliano presenta la Fondazione “Un Passo per te” in Sala Baleari

Scritto da Antonio Tognoli• 8:11 am• Pisa, Attualità, Tutti



PISA – Sabato 15 Aprile nello splendido scenario della Sala Baleari di Palazzo Gambacorti è stata presentata la Fondazione “Un passo per te”, che ha come finalità la ricerca delle malattie NeuroMuscolari. Il Prof. Gabriele Siciliano durante una conferenza di presentazione ne ha illustrato scopi e attività. L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Pisa oltreche quello dell’Università di Pisa e dell’Aoup Pisa.



COME NASCE L’IDEA. “Dopo vari incontri iniziati nel 2018 con la Dott. Gianna Gambaccini, che vedeva la necessità di creare un qualcosa di importante per studiare sulle malattie neuromuscolari degenerative, abbiamo deciso di costituire questa Fondazione “Un passo per te”, che ha un suo consiglio direttivo e ormai un anima ben precisa”.



DUE MILIONI DI PERSONE COINVOLTE IN ITALIA. “Le malattie neuromuscolari coinvolgono due milioni di persone in Italia – continua il Prof. Siciliano – e raggruppano differenti patologie a decorso progressivo, in alcuni casi altamente invalidanti, spesso incurabili e quindi con un elevata ricaduta assistenziale, familiare e sociale. Negli anni i progressi della ricerca hanno permesso l’avvento di terapie innovative. Sono malattie non frequenti e rare, ma possono colpire strutture del sistema nervoso. Questa iniziativa è stata calata sul territorio e abbiamo voluto coinvolgere un po’ tutti e partire in questo percorso proprio da una sala storica come quella delle Sala delle Baleari di Pisa. Un grazie va all’Aoup pisana all’Università ai relatori èe a tutti gli intervenuti a questa presentazione”., conclude il Prof. Gabriele Siciliano.

Alla conferenza di presentazione sono intervenuti la Dott.ssa Giulia Ricci dell’Università di Pisa, Angelo Giuntinelli della UILDM Pisa, la Dott.ssa Mojgan Azadegan, della Aoup Pisa e il Dr. Lorenzo Fontanelli Specializzando in Neurologia dell’Università di Pisa. Tra la folta platea sono intervenuti anche Sergio di Maio, sindaco di San Giuliano terme e presidente della Società della Salute Pisa e Massimiliano Angori, sindaco di Vecchiano e Presidente della Provincia di Pisa.

LE PAROLE DI MICHELE CONTI. “Affrontare questo tipo di tematiche sulle malattie degenerative muscolari è sicuramente una cosa molto positiva – afferma Michele Conti, Sindaco di Pisa – come Comune di Pisa dobbiamo pensare all’aspetto territoriale perché sara lì la vera sfida dei prossimi cinque anni. Sarà quella di organizzare meglio il territorio e lo faremo lavorando in collaborazione con la Società della Salute”.

LE PAROLE DI SERGIO DI MAIO PRESIDENTE SDS. “Ho avuto l’opportunità di partecipare alla presentazione di “Fondazione Un Passo per Te”, la fondazione per la ricerca sulle malattie neuromuscolari ideata da Gabriele Siciliano, Giovanni Moriani e Franco Nannipieri. E’ stato un grande onore presenziare alla nascita di una realtà così prestigiosa. L’incontro è stato un primo momento di confronto per quanto attiene la collaborazione con fondazioni e associazioni legate al mondo delle malattie neuromuscolari e patologie neurologiche”, afferma Sergio Di Maio presidente della SDS Pisana e Sindaco di San Giuliano Terme.

