Il portiere Guglielmo Vicario operato a Pisa alla Casa di Cura San Rossore dal luminare Niek Van Dijk

PISA – “Ha dimostrato un’incredibile forza di volontà e uno straordinario attaccamento alla squadra finendo la partita con una caviglia rotta. Guglielmo Vicario è un cuor di leone, un atleta forte e determinato, anche se in questo momento costretto al riposo”. Altro non posso dire perché riguarda la privacy del calciatore”. Queste le parole del Professor Niek Van Dijk che ha operato d’urgenza a Pisa alla Casa di Cura San Rossore, unica struttura medica con cui collabora in Italia, il portiere del Tottenham e dell’Italia, Guglielmo Vicario.

Il Professor Niek van Dijk è un’autorità mondiale nel campo dell’artroscopia e della chirurgia della caviglia. Nel corso degli anni ha sviluppato nuove tecniche per il trattamento delle patologie della caviglia, del retropiede e del tendine d’Achille. Le sue tecniche operatorie si sono diffuse in tutto il mondo e ne hanno beneficiato atleti di alto livello come Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Juan Carlos Navarro, Keylor Navas, Ruud van Nistelrooy, Pepe, Marcello, David Luiz, Marco van Basten e molti altri – anche non atleti – con problemi alla caviglia. Squadre di Champions League come Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester United, Arsenal, Milan, Juventus, AS Roma, FC Barcelona, FC Porto, SL Benfica e AJAX lo consultano in caso di infortunio.

Per molti anni è stato presidente di importanti organizzazioni nazionali e internazionali nel campo della traumatologia sportiva e della chirurgia della caviglia. È membro onorario di diverse società e associazioni internazionali, tra cui le società spagnola, italiana, portoghese, greca e tedesca di artroscopia e traumatologia sportiva.

Nel corso degli anni ha insegnato le sue tecniche a molti chirurghi ortopedici. I suoi contributi alla chirurgia ortopedica sono numerosi, a partire dai suoi concetti innovativi sui difetti osteocondrali dell’astragalo e dallo sviluppo di diverse tecniche mininvasive. Grazie a queste tecniche, la maggior parte dei disturbi oggi può essere trattata in artroscopia: la sua premessa fondamentale è che “il perché farlo è importante quanto il come farlo”.

Quale supporto al Prof. Van Dijk durante il delicato intervento chirurgico ha partecipato la Dottoressa Giulia Favilli, specialista riconosciuta e di grande autorevolezza nazionale e internazionale nella chirurgia del piede e della caviglia.

Per la Casa di Cura San Rossore di Pisa la più che consolidata collaborazione con il prof. Niek Van Dijk mette in luce l’indirizzo rigoroso e autorevole della struttura in ambito medico scientifico nazionale e internazionale.

Last modified: Novembre 28, 2024