“Queen VS The Who” alla Biblioteca SMSBiblio

PISA – “QUEEN VS THE WHO“, è un evento che si terrà il sabato 30 novembre alle ore 17, nella sala multimediale della Biblioteca Comunale SMSBiblio di Pisa davanti la Chiesa di San Michele Degli Scalzi.

L’evento è stato organizzato dal Gruppo di lettura “Millecolori” in collaborazione con la Biblioteca SMSBiblio e con il sostegno dell’assessorato della Cultura e della Tradizione del Comune di Pisa. Grazie alla Direttrice della Biblioteca, Angela Parini, alla dottoressa Giovanna Colombini, a tutto il personale della biblioteca comunale.

Soprattutto un grazie di cuore ad Alessandro Carugini, Vicepresidente della Fondazione Teatro di Pisa, grande conoscitore e cultore dei Queen e non solo. Ad Antonio Pellegrini autore dei libri citati in locandina e a Raffaele Lombardi che sono anche i narratori della serata. Grazie a Donatella Lauro, Alessandra Favati, Mariana Carbè e ad Amelia Pozzi che hanno organizzato tutto. Se siete fans di questi due gruppi straordinari e soprattutto se siete curiosi di scoprire i contenuti di questo incontro, dovete venire.

Last modified: Novembre 28, 2024