Il Pisa torna a lavoro. Lunedì porte aperte al Cetilar. D’Angelo in vista del Cagliari tenta il recupero degli acciaccati

Scritto da admin• 6:19 am• Pisa SC

PISA – Riprenderà nel pomeriggio di lunedì 3 Aprile dopo un giorno di riposo la preparazione del Pisa Sporting Club in vista della sfida di Pasquetta contro il Cagliari di Claudio Ranieri.

di Antonio Tognoli

I cancelli del Cetilar di San Piero a Grado saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 16.15.

LA SETTIMANA. Il resto della settimana si svilupperà poi al “Cetilar” sempre a porte chiuse nei pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì. Venerdì pomeriggio trasferimento all’Arena dove andrà in scena un test match a porte chiuse con il Figline, squadra militante nel campionato regionale di Eccellenza. Sabato e domenica ancora allenamenti pomeridiani a San Piero e quindi lunedì mattina la rifinitura sul prato dell’Arena poche ore prima del match con i rossoblù di mister Ranieri.

LA SITUAZIONE. Contro il Cagliari mister D’Angelo recupererà lo squalificato Nagy e potrà contare su una settimana di allenamento in più per i giocatori che sono stati impegnati con le nazionali la scorsa settimana. Ancora out Touré dopo l’infortunio contro il Benevento D’Angelo tenterà i recuperi per quanto riguarda Beruatto e Masucci oltre che quello di Calabresi dopo l’operazione al naso.

Last modified: Aprile 3, 2023