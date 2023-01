Il Pisa Sporting Club dai piccoli degenti dell’Ospedale Santa Chiara

Scritto da Antonio Tognoli• 7:25 pm• Pisa SC

PISA – È stata davvero una giornata speciale quella vissuta da Arturo Calabresi, Ernesto Torregrossa, Alessandro De Vitis, Gaetano Masucci, Antonio Caracciolo e Federico Barba.

I sei nerazzurri, in rappresentanza di tutto il Pisa Sporting Club, hanno visitato questa mattina i piccoli pazienti delle Unità operative di Oncoematologia pediatrica (diretta dalla dottoressa Gabriella Casazza) e di Pediatria (diretta dal professore Diego Peroni) dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa.

Insieme a loro anche una speciale “Befana” che ha distribuito i doni della Società nerazzurra e le calze realizzate dal gruppo di tifosi “Cani storti” per la gioia di tutti i presenti che hanno così potuto vivere un momento di spensieratezza e felicità condiviso da tutti i partecipanti.

Oltre alla visita, diventata ormai una piacevole abitudine di ogni anno, il Pisa Sporting Club ha deciso di donare all’Agbalt (Associazione genitori dei bambini ammalati di leucemia e tumori) una somma destinata all’acquisto di televisori nuovi per le camere del Residence di Agbalt “L’Isola dei girasoli”, che ospita i piccoli con i loro genitori nei lunghi soggiorni dovuti alle cure oncologiche in day-hospital al Santa Chiara.

Il Pisa Sporting Club ringrazia tutti i partecipanti, il personale medico e paramedico, l’Aoup (rappresentato questa mattina dal direttore amministrativo Grazia Valori, accompagnata per l’occasione dal direttore del Dipartimento materno-infantile Pietro Bottone) per l’accoglienza e la disponibilità, ma soprattutto per il grande lavoro svolto ogni giorno al fianco dei piccoli ricoverati e dei loro genitori.

(Visited 90 times, 9 visits today)

Last modified: Gennaio 5, 2023