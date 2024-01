Il Pisa si chiude nel silenzio in attesa dello Spezia

Scritto da admin• 9:22 pm• Pisa SC

PISA – Una vigilia di un derby piuttosto anomalo quello di venerdì in casa nerazzurra, che non ha visto alcuna conferenza stampa per mister Alberto Aquilani.

di Antonio Tognoli

E’ la prima volta che il tecnico di Roma non parla prima di una gara e lo fa nel miglior momento del Pisa, che arriva da quattro risultati utili consecutivi. Confermato per domani lo sciopero del tifo della Nord e della Gradinata, che rimarranno fuori dallo stadio dopo il comunicato inviato alla stampa, dove è stato annunciato una sorta di sciopero del tifo finché la capienza dell’Arena non aumenterà. Nel settore ospiti invece sono quasi settecento i biglietti venduti. Per lo Spezia è una partita importantissima e quasi da ultima spiaggia, visto i pochi punti in classifica (17) così come il FeralpiSalò.



Non ci resta che attendere domani per le scelte. In dubbio nel Pisa Valoti e Bonfanti acciaccati che difficilmente verranno rischiati da Aquilani almeno dal primo minuto. Nello Spezia di mister D’Angelo troveranno invece spazio sicuramente Verde e il nuovo arrivo Falcinelli.

