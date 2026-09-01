Il Mercato Europeo torna a Pisa: oltre 30 stand in piazza Vittorio Emanuele

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PISA – Street food, prodotti tipici, birre artigianali e artigianato internazionale nel cuore della città. Dal 3 al 6 settembre piazza Vittorio Emanuele II ospiterà il Mercato Europeo, manifestazione dedicata ai sapori, alle tradizioni e alle produzioni provenienti dall’Italia, dall’Europa e da altri Paesi.

Per quattro giorni saranno presenti oltre 30 stand europei e internazionali, con street food, cucine itineranti, specialità enogastronomiche, prodotti tipici, birrifici e birre artigianali. I banchi richiameranno le tradizioni dei rispettivi Paesi, offrendo al pubblico un percorso tra culture alimentari e produzioni artigianali differenti.

L’ingresso è libero. Il mercato sarà aperto giovedì 3 settembre dalle 12 alle 24 e venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre dalle 10 alle 24.

«Siamo molto soddisfatti di poter portare nuovamente a Pisa un appuntamento di questa qualità – dichiarano il presidente provinciale di Confesercenti Pisa, Fabrizio Di Sabatino, e il responsabile provinciale, Claudio Del Sarto –. Il Mercato Europeo rappresenta una grande occasione di promozione e animazione, capace di richiamare cittadini, visitatori e turisti e di creare movimento nel centro cittadino».

Per Confesercenti l’iniziativa rappresenta anche uno strumento di sostegno alle attività economiche locali. «Vogliamo continuare a investire concretamente nel centro di Pisa con eventi capaci di produrre ricadute positive sul commercio, sulla ristorazione, sulle strutture ricettive e sull’intero sistema turistico. Un centro vivo, attrattivo e frequentato è un valore per tutti gli operatori e per la città».

«La nostra strategia è costruire iniziative che rendano Pisa sempre più attrattiva, creando nuove occasioni di visita e permanenza. Commercio e turismo devono dialogare e lavorare insieme: ogni evento capace di portare persone in città può trasformarsi in un’opportunità per tutto il tessuto economico», aggiungono Di Sabatino e Del Sarto.

I dirigenti di Confesercenti ringraziano infine l’assessore comunale al Commercio Paolo Pesciatini e l’Amministrazione comunale per aver sostenuto l’iniziativa e consentito lo svolgimento del Mercato Europeo in una piazza centrale e strategica come piazza Vittorio Emanuele II.

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Last modified: Settembre 1, 2026