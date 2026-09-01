E’ scomparso Ettore Melai: il ricordo dell’Aoup

Written by Redazione• 1:01 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – È scomparso a 49 anni Ettore Melai, medico anestesista e rianimatore, professionista stimato e figura di riferimento per tanti colleghi e pazienti.



Nato a Pietrasanta, aveva compiuto il proprio percorso di formazione all’Università di Pisa, dove si era laureato in Medicina e chirurgia e successivamente specializzato in Anestesia e rianimazione.

La sua vita professionale era profondamente legata all’ospedale Versilia, dove aveva iniziato a lavorare nel 2006 e dove, negli anni, aveva assunto responsabilità sempre maggiori fino a diventare, nel 2022, direttore dell’unità operativa di Anestesia e rianimazione.

Nel luglio 2023 aveva vinto il concorso per la direzione dell’unità operativa di Anestesia e rianimazione di Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, incarico che aveva assunto a Cisanello nel settembre dello stesso anno.

A nome di tutta l’Azienda la direttrice generale Katia Belvedere esprime le condoglianze alla moglie, ai figli e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare al suo fianco: “La notizia della scomparsa del dottor Ettore Melai ci addolora profondamente. Pur avendo condiviso con lui soltanto pochi anni all’interno della nostra Azienda, il segno che ha lasciato è tutt’altro che fugace: alcune presenze, per la loro qualità umana e professionale, sanno infatti imprimersi nella memoria di una comunità ben oltre la misura del tempo. Ettore Melai ha saputo interpretare il proprio ruolo con competenza, dedizione e profondo senso del dovere, mettendo ogni giorno le proprie capacità al servizio dei pazienti e dei colleghi. In un ambito, quello dell’anestesia, della rianimazione e dell’emergenza, nel quale la lucidità professionale deve necessariamente accompagnarsi a una grande sensibilità umana, ha rappresentato un punto di riferimento prezioso. Ci mancheranno la sua professionalità, il suo impegno e quella presenza discreta ma autorevole con cui sapeva affrontare anche le situazioni più complesse. Il ricordo di Ettore resterà affidato alla nostra comunità professionale e, soprattutto, alle persone che egli ha saputo curare, accompagnare e sostenere nel momento più fragile della loro vita“.

Last modified: Settembre 1, 2026