Chiusura del “Monkey Beach Club”. Ciavarrella: “Subito un tavolo per programmare la prossima estate”

Written by Redazione• 10:42 am• Pisa, Politica, Tirrenia

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Angelo Ciavarrella, Consigliere Comunale di Pisa

Capogruppo Futuro Nazionale con Roberto Vannacci (FNV).

Sulla recente chiusura del Monkey Beach Club di Tirrenia e sul dibattito relativo alla gestione della movida sul litorale pisano interviene Angelo Ciavarrella, presidente della commissione Urbanistica e componente della commissione Turismo e Commercio del Comune di Pisa.

«Tutte le posizioni emerse sono legittime – dichiara Ciavarrella –. Da una parte c’è il sacrosanto diritto dei residenti alla quiete pubblica e alla sicurezza, dall’altra le comprensibili ragioni degli imprenditori che investono sul territorio, creano occupazione e offrono occasioni di intrattenimento ai giovani. Non dobbiamo creare fazioni contrapposte, ma trovare un equilibrio».

Secondo Ciavarrella, quanto accaduto deve rappresentare il punto di partenza per una riflessione costruttiva.

«Dobbiamo analizzare con lucidità le criticità emerse durante questa estate e iniziare subito a lavorare, anticipando i tempi, affinché la prossima stagione venga gestita al meglio e non si ripetano gli stessi problemi».

«Il litorale pisano ha enormi potenzialità turistiche e commerciali, ma lo sviluppo deve procedere insieme al rispetto delle regole e alla pianificazione – conclude –. Serve un tavolo immediato tra Amministrazione comunale, categorie economiche e residenti per definire una strategia condivisa per il prossimo anno e garantire ai giovani luoghi adeguati di socialità e svago».

Last modified: Settembre 1, 2026