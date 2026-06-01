Il Lenergy Pisa cala il tris e si conferma capolista a punteggio pieno: i nerazzurri si giocheranno la Supercoppa contro il Napoli il 2 giugno

Written by Redazione• 3:37 pm• Pisa, Sport

PISA – Sono nove i punti conquistati a Castelsardo dal Lenergy Pisa BS, unica formazione a punteggio

pieno dopo le prime tre giornate di Campionato. Dopo i successi contro Cagliari e We Beach

Catania, i nerazzurri completano il percorso perfetto superando anche il Genova BS con un

combattutissimo 4-5.

La sfida si accende fin dal primo periodo, quando Zuppiroli porta avanti i liguri, prima che nella ripresa arrivi però la reazione del Pisa: capitan Barsotti firma il pareggio, poi Bertacca ribalta il risultato trasformando un calcio di punizione. Il Genova non si arrende e trova il nuovo equilibrio con il sorprendente gol del portiere Madsen, ma la risposta nerazzurra è immediata grazie alla punizione vincente di Hulk. L’incontro resta apertissimo anche nel terzo tempo. Con una rovesciata dalla sinistra Damm firma il momentaneo 3-3, ma ancora una volta il Pisa trova le energie per riallungare: sale allora in cattedra Bertacca, che prima realizza

al volo su assist di Casapieri, poi completa la propria tripletta personale con una conclusione

dalla lunga distanza ancora su calcio di punizione.

Nel finale i nerazzurri sfiorano il colpo del K.O. con Luca Remedi, fermato dal palo, e sul ribaltamento di fronte Marrale riapre tutto accorciando le distanze. Nel corso degli incandescenti secondi conclusivi, l’ultima occasione

biancorossa viene disinnescata da Casapieri e compagni, quindi al triplice fischio può esplodere la festa del Lenergy Pisa, che centra il terzo successo consecutivo in Serie A e conferma tutto il proprio valore in questo straordinario avvio di stagione, impreziosito dal debutto del giovane Leonardo Tararà.

Archiviate le prime giornate di Poule Scudetto, la tappa di Castelsardo si chiuderà con l’appuntamento più atteso: martedì 2 giugno alle ore 18:30 il Lenergy Pisa sfiderà il Napoli nella finale di Supercoppa di Serie A. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, canale 204, e in chiaro sul canale YouTube di Sky Sport, mentre Punto Radio racconterà il match in radiocronaca. Un grande appuntamento per il beach soccer italiano e per i colori nerazzurri del Lenergy Pisa Beach Soccer 2014 chiamati a giocarsi il primo trofeo stagionale dopo un avvio di campionato semplicemente perfetto.

GENOVA BS – LENERGY PISA 4-5

Genova BS: Damm, Rossetti, Llorenc, Fierro, Speroni, Giolfo, D’Amico, Zuppiroli, Madsen,

Carranza, Revello, Marrale. All.: Malinconico.

Lenergy Pisa BS: Bernardeschi, Bertacca, Hulk, Barsotti, Fazzini, Ardil, Remedi L., Casapieri,

Pugliese, Tararà, Mogavero, Remedi A.. All.: Marrucci.



RETI: 4’ pp Zuppiroli; 3’ sp Barsotti, 6’ sp Bertacca, 8’ sp Madsen, 10’ sp Hulk; 1’ tp Damm, 2’

tp Bertacca, 2’ tp Bertacca, 8’ tp Marrale.

Last modified: Giugno 1, 2026