Il giorno dell’autoironia

admin• 9:05 am

PISA – Fra le accozzaglie di eventi drammatici occorsi in vari 13 di maggio, come l’elezione di Pol Pot e l’attentato a Papa Giovanni Paolo II, l’oracolo decide di voltare pagina e sceglie di trasmettere un principio diametralmente opposto alla paura e alla insita cattiveria che portano gli eventi di cui sopra: sabato 13 maggio 2023 deve essere un giorno di festa, un giorno dedicato al piacere e al divertimento.



di Leonardo Miraglia



Oggi l’oracolo ci invita a prenderci cura di noi e a lenire le nostre ferite dell’anima. Ognuno ha diritto ad almeno un momento di allegria e spensieratezza e questo attimo deve aiutarci a valutare per bene il peso della nostra esistenza; il precetto mattutino si fonda su un più antico principio: l’epicureo non prendersi troppo sul serio, vivere la vita con ironia e disincanto e ogni tanto saper ridere anche di noi stessi Tutti ciò deve aiutarci ad alleviare le fatiche quotidiane e gli orrori con cui giornalmente siamo costretti a confrontarci, che essi siano notizie dal mondo o problemi personali.

Oggi negli Stati Uniti si celebrano due giornate che potremmo importare qui da noi, dato che già lo facciamo per altri eventi essendo spudoratamente esterofili, che si inseriscono alla perfezione nel momento odierno di autoironia.

Lo stay up all night day ed il national leprechaun day.

Lo Stay Up All Night Day è un invito al divertimento, un’opportunità per dedicare una notte intera a svolgere le attività che più si amano. Almeno una volta nella vita, tutti abbiamo vissuto una notte insonne, che sia stata per divertimento, per completare i compiti o per lavorare durante un turno notturno. Stay Up All Night Day ci offre la possibilità di festeggiare semplicemente rimanendo svegli di notte. È un’occasione per rilassarsi, lasciarsi andare e divertirsi in compagnia.

La Giornata Nazionale dei Leprechaun è la celebrazione statunitense dello spiritello irlandese. La leggenda dei leprechaun ha origini che risalgono all’VIII secolo, quando i racconti iniziarono a diffondersi tra i Celti. Che si creda o meno alla loro esistenza, oggi è un’ottima occasione per dare libero sfogo all’immaginazione.

Secondo il folklore irlandese, i leprechaun sono folletti spesso raffigurati come piccoli omini birichini con barba rossa, vestiti con cappotto e cappello verdi. Si crede che essi possiedano un calderone d’oro che si trova alla fine di un arcobaleno. Tuttavia, sono creature solitarie che trascorrono il loro tempo a riparare scarpe, fare scherzi e ballare la giga. Ci sono numerose superstizioni legate al calderone d’oro dei leprechaun. Alcuni credono che se un essere umano cattura un leprechaun, la creatura debba consegnare il suo oro. Altri sostengono che, invece di consegnarlo, il leprechaun rivelerà il nascondiglio del calderone d’oro a meno che non riesca ad ingannare l’essere umano e scomparire.

Oggi potremmo vestirci tutti di verde ed andare in giro a fare scherzi fino al tramonto che ci vedrà protagonisti di una notte da favola in cui stare svegli a lungo, importante è non prendersi sul serio.

Maggio 13, 2023