Al Lenergy Pisa BS le Ali del Pegaso

Written by Redazione• 2:47 pm• Pisa, Sport

PISA – Il Lenergy Pisa BS riceverà le Ali del Pegaso, prestigioso riconoscimento conferito dal Consiglio regionale della Toscana al termine di un’altra stagione di grandi risultati per il club nerazzurro, culminata con la conquista del secondo Scudetto consecutivo e del quarto titolo italiano della propria storia.



“A nome di tutta la società desidero ringraziare l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana e i promotori di questo prestigioso riconoscimento”, dichiara il presidente Alessandro Donati. “Le Ali del Pegaso rappresentano un attestato importante per tutto il nostro club e per le tante persone che, negli anni, hanno contribuito alla crescita del Pisa Beach Soccer.”



“Siamo particolarmente orgogliosi di poter rappresentare la Toscana ai massimi livelli, in Italia e in Europa. Ogni volta che scendiamo in campo portiamo con noi il nome di Pisa ma anche quello della nostra Regione e poter contribuire a far conoscere la Toscana attraverso lo sport è per noi un valore importante”, prosegue.

“I risultati ottenuti negli ultimi anni sono il frutto del lavoro della società, dello staff e dei nostri atleti. Questo riconoscimento ci fa piacere perché valorizza un percorso costruito nel tempo e ci spinge a continuare su questa strada, cercando di rappresentare sempre al meglio Pisa e la Toscana”.

Le Ali del Pegaso si aggiungono così a una stagione già ricca di soddisfazioni per il Lenergy Pisa BS, protagonista ai vertici nazionali e internazionali ma sempre più legato al territorio che rappresenta.

Last modified: Settembre 4, 2026