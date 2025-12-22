Il CUS Pisa vince una partita, habemus gaudium magnum

Pisa (lunedì, 22 dicembre 2025) — Fra l’anticipo del 18 ed il grosso delle partite fra il 19 ed il 21 dicembre si sono tenuti tutti gli scontri che hanno visto scendere sui vari parquet le squadre pisane di basket, a parte il Vicopisano 2011 e gli Isotopi Valdera che si affronteranno il 23 dicembre.
di Leonardo Miraglia
Queste le sfide con i risultati acquisiti e le rispettive classifiche aggiornate (dove possibile):
Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C
XIII giornata di andata
|Etrusca San Miniato
|73-62
|Spezia Basket Club
Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A
XIV giornata di andata
|CUS Pisa
|68-66
|Castelfranco Frogs
|JP Bellaria
|78-79
|PNC Livorno
|Basket Calcinaia
|80-72
|Shoemakers Monsummano
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C
XI giornata di andata
|La Crocetta San Miniato
|65-56
|Lucca Academy Basket
|NBA Altopascio
|71-79
|Pallacanestro Valdera
|Bellaria Cappuccini
|71-61
|Pallacanestro San Miniato
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D
XI giornata di andata
|Etrusca San Miniato sq.B
|68-85
|Basket Volterra
|Team90 Grosseto
|68-51
|Dream Baket Pisa
|Basket Ponsacco
|77-73
|Follonica Basket
|Sport IES Pisa
|86-65
|Argentario Basket
|GMV Ghezzano
|77-58
|Libertas Liburnia
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B
I giornata di ritorno
|CUS Pisa sq.B
|59-45
|Basket Pomarance
|GMV Ghezzano sq.B
|67-57
|polisportiva Vicarello
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C
I giornata di ritorno
|Pallacanestro Valdera
|NP
|Pallacanestro Massa
|Castelfranco Frogs sq.B
|44-59
|Basket Calcinaia sq.B
|23/12, 20:45
|Vicopisano Basket 2011
|Isotopi Valdera
Info tratte da www.playbasket.itLast modified: Dicembre 22, 2025