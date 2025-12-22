Written by Dicembre 22, 2025 5:00 pm Pisa, Sport, Sport Home page

Il CUS Pisa vince una partita, habemus gaudium magnum

Pisa (lunedì, 22 dicembre 2025) — Fra l’anticipo del 18 ed il grosso delle partite fra il 19 ed il 21 dicembre si sono tenuti tutti gli scontri che hanno visto scendere sui vari parquet le squadre pisane di basket, a parte il Vicopisano 2011 e gli Isotopi Valdera che si affronteranno il 23 dicembre.

di Leonardo Miraglia

Queste le sfide con i risultati acquisiti e le rispettive classifiche aggiornate (dove possibile):

Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C

XIII giornata di andata

Etrusca San Miniato73-62Spezia Basket Club

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

XIV giornata di andata

CUS Pisa68-66Castelfranco Frogs
JP Bellaria78-79PNC Livorno
Basket Calcinaia80-72Shoemakers Monsummano

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

XI giornata di andata

La Crocetta San Miniato65-56Lucca Academy Basket
NBA Altopascio71-79Pallacanestro Valdera
Bellaria Cappuccini71-61Pallacanestro San Miniato

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

XI giornata di andata

Etrusca San Miniato sq.B68-85Basket Volterra
Team90 Grosseto68-51Dream Baket Pisa
Basket Ponsacco 77-73Follonica Basket
Sport IES Pisa86-65Argentario Basket
GMV Ghezzano77-58Libertas Liburnia

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

I giornata di ritorno

CUS Pisa sq.B59-45Basket Pomarance
GMV Ghezzano sq.B67-57polisportiva Vicarello

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

I giornata di ritorno

Pallacanestro ValderaNPPallacanestro Massa
Castelfranco Frogs sq.B44-59Basket Calcinaia sq.B
23/12, 20:45Vicopisano Basket 2011Isotopi Valdera

Info tratte da www.playbasket.it

Last modified: Dicembre 22, 2025
