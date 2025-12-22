Il CUS Pisa vince una partita, habemus gaudium magnum

Written by Leonardo Miraglia• 5:00 pm• Pisa, Sport, Sport Home page

Pisa (lunedì, 22 dicembre 2025) — Fra l’anticipo del 18 ed il grosso delle partite fra il 19 ed il 21 dicembre si sono tenuti tutti gli scontri che hanno visto scendere sui vari parquet le squadre pisane di basket, a parte il Vicopisano 2011 e gli Isotopi Valdera che si affronteranno il 23 dicembre.

Queste le sfide con i risultati acquisiti e le rispettive classifiche aggiornate (dove possibile):

Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C

XIII giornata di andata

Etrusca San Miniato 73-62 Spezia Basket Club

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

XIV giornata di andata

CUS Pisa 68-66 Castelfranco Frogs JP Bellaria 78-79 PNC Livorno Basket Calcinaia 80-72 Shoemakers Monsummano

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

XI giornata di andata

La Crocetta San Miniato 65-56 Lucca Academy Basket NBA Altopascio 71-79 Pallacanestro Valdera Bellaria Cappuccini 71-61 Pallacanestro San Miniato

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

XI giornata di andata

Etrusca San Miniato sq.B 68-85 Basket Volterra Team90 Grosseto 68-51 Dream Baket Pisa Basket Ponsacco 77-73 Follonica Basket Sport IES Pisa 86-65 Argentario Basket GMV Ghezzano 77-58 Libertas Liburnia

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

I giornata di ritorno

CUS Pisa sq.B 59-45 Basket Pomarance GMV Ghezzano sq.B 67-57 polisportiva Vicarello

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

I giornata di ritorno

Pallacanestro Valdera NP Pallacanestro Massa Castelfranco Frogs sq.B 44-59 Basket Calcinaia sq.B 23/12, 20:45 Vicopisano Basket 2011 Isotopi Valdera

Info tratte da www.playbasket.it

Last modified: Dicembre 22, 2025