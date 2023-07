Ornella Muti riceve il Premio alla Carriera sul palco di Eliopoli Summer

Scritto da admin• 6:59 am• Pisa, Spettacolo, Tutti

CALAMBRONE – Venerdi 28 luglio alle ore 22 salirà sul palco di Calambrone l’attrice più famosa e importante del nostro paese.

L’assessore al turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini consegnerà il riconoscimento ad Ornella Muti.

di Antonio Tognoli



Il giornalista Massimo Marini ripercorrerà con la Muti, le tappe di una carriera prestigiosa e di livello internazionale, che onora il nostro cinema. Dopo la consegna del premio a Marisa Laurito nel 2019 (anno in cui fu istituito) nel 2020 a Mogol, nel 2021 a Giuliana De Sio e nel 2022 a Michele Placido, in questo 2023 alla quinta edizione arriva la star del cinema italiano.



Ornella Muti è lo pseudonimo di Francesca Romana Rivelli che esordi al cinema a 14 anni in un bellissimo film di Damiano Damiani che si intitola “La moglie più bella”, tratto dalla storia di Franca Viola prima donna a ribellarsi al matrimonio riparatore nella Alcamo, in cui si svolgeva il film. Ha lavorato con tantissimi registi e attori importanti. Da Damiano Damiani appunto a Mario Monicelli, Risi, Scola, Verdone, Archibugi, Nuti, Allen, Virz, Landis. Ha ricevuto numerosissimi premi alla carriera e alle sue opere come “Nastri argento”, “David Donatello”, “Grolle d’oro”, “Globi d’oro”, “Ciak d’oro” in una carriera costellata di grandi successi cinematografici. Dopo “La moglie più bella” fu la vita del film che la lanciò nella grande notorietà come Romanzo popolare di Mario Monicelli a fianco di Ugo Tognazzi. Ha partecipato a “Flash Gordon” nelle vesti della principessa Aura.

Indimenticabili i suoi film con Adriano Celentano come “Il bisbetico domato” e “Innamorato pazzo”, a fianco di Paolo Villaggio e di Renato Pozzetto, tutti campioni di incassi al botteghino. Numerose sono state le esperienze con film impegnati come “Cronache di una morte annunciata” di Francesco Rosi, “Codice privato di Citto Maselli”, “Un amore di Swann” con Jeremy Irons, Fanny Ardant. Ha girato con Woody Allen il film “To Rome with love” con Benigni, Penelope Cruz e Alec Baldwin. Con il grande Francesco Nuti, ha girato due film di grande successo come “Tutta colpa del paradiso” e “Stregati”. Ha avuto anche la copertina di “Time” e nel 1994 e fu eletta donna più bella del mondo dalla rivista americana “Class”. Una carriera di grandi successi e di notevole notorietà verso il grande pubblico, che l’hanno fatta diventare l’attrice più importante in assoluto del panorama italiano. Recentemente ha partecipato alla conduzione del Festival di Sanremo, dimostrando ancora una volta una innata classe e uno charme unico.

Informazioni per il pubblico interessato a partecipare l’evento



Visto il numero significativo di richieste di partecipazione all’evento che abbiamo avuto rendiamo noto queste regola operative in modo tale che ogni persona possa auto regolarsi di conseguenza:



– non è prevista nessuna prenotazione per cui si accede all’area platea spettacolo a partire dalle ore 20 in poi e non prima dall’unico accesso previsto sul lato del Pub



– l’organizzazione ha previsto una serie di invitati istituzionali e non che avranno accesso all’area VIP a partire sempre dalle ore 20 dall’accesso posto sul lato del negozio Mappamondo;



– non è consentito per questa serata di accedere con gli animali di compagnia all’area VIP e nemmeno alla platea;



– non è consentito di accedere all’area VIP o all’area platea con alcolici oppure con bicchieri e bottiglie in vetro;



– per ragioni organizzative è fortemente richiesto di limitare gli spostamenti dalla propria sedia durante lo svolgimento dello spettacolo

Last modified: Luglio 26, 2023