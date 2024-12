Il cenone di fine anno all’Osteria Anita organizzato in collaborazione con la Caritas per le persone indigenti

Written by admin• 12:43 pm• Attualità, Pisa

PISA – Per il quinto anno consecutivo l’Osteria ANITA di Federico Benacquista, preparerà con il suo staff “il Cenone di fine Anno” che sarà consegnato nelle casa di famiglie in difficoltà, degli ospiti dell’Housing first e dell’asilo notturno, in collaborazione con l’Associazione San Tommaso in Ponte.

di Giovanni Manenti

Il Cenone prevede un menù completo dall’Antipasto al Dolce, studiato dallo Chef Alessio Mazzanti, compreso i vini e lo spumante per il brindisi della mezzanotte. Le famiglie individuate in collaborazione con Caritas Diocesana Pisana, Pubblica Assistenza di Pisa, Progetto Homeless e dalla Rete della nostra Associazione sono 31 (98, tra adulti e bambini), 7 dell’Housing first e 30 Ospiti dell’Asilo Notturno.

“Il primo cenone lo organizzammo in pieno Covid: Ultimo dell’Anno 2020. Obbligati a vivere da soli (per i più fortunati in famiglia, in comode case) abbiamo capito in quel momento come si dovevano sentire, ogni giorno, coloro che per ragioni economiche, sociali e di molti altri fattori vivevano questa situazione di costrizione senza comodità, senza lavoro ecc, racconta Federico – Pensammo ad un Cenone di solidarietà preparato da ANITA OSTERIA che chiamammo “Cenone in Rete” (niente a che vedere con il Cenone sospeso) portato a casa da Volontari improvvisatisi rider, che provvisti di permesso per circolare, dato dalla Caritas raggiungevano i domicili“, afferma Federico Benacquista.

“Se gradito scambiavano due parole, e formulavano i migliori auguri per il nuovo anno, con il primo pensiero comune al superamento della Pandemia. Nella “Vita Normale” le disuguaglianze sono aumentate come attestato dal Censis, dall’Istat, da Caritas ecc. Anche il ceto medio si impoverisce. Famiglie monoreddito sono già in stato di povertà assoluta o alla soglia di povertà. Noi abbiamo continuato a credere in questo gesto di solidarietà e vicinanza per dare un’occasione di serenità e festa quando tutti festeggiano, pur consapevoli che i problemi del lavoro, dell’abitazione, dei servizi essenziali debbono essere risolti alla radice con interventi strutturali realizzati da parte delle Istituzioni. Ci aspettiamo anche per questo Cenone 2024 la solidarietà e il sostegno di tanti cittadini pisani Brinderemo a distanza tutti insieme al nuovo anno, con l’impegno a lavorare per una maggiore giustizia sociale, a includere anziché escludere, per la pace“, conclude Federico.

Per fare una libera donazione codice Iban: IT06J0856214001000000300678

