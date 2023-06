Il blues di Michele Biondi nell’estate musicale di Molina Mon Amour

Scritto da admin• 11:56 am• San Giuliano Terme, Cultura, Spettacolo, Tutti

MOLINA DI QUOSA – Venerdì 7 luglio toccherà alle note del blues risuonare nell’estate di Molina di Quosa. Il nuovo appuntamento con Molina Mon Amour sarà all’ex asilo “nella Buca” e vedrà protagonista un musicista che proprio dal Lungomonte è partito fino al successo internazionale.



Michele Biondi porterà a Molina la sua musica, in uno spettacolo che attraversa il blues in tutte le sue forme, dal tradizionale al blues rock più moderno, percorrendo i tre album pubblicati finora. Biondi (chitarra e voce) sarà accompagnato sul palco dalla band, formata da Angelo Carmignani (batteria), Dario Orlandini (basso) e Pierfranco Bianchi (armonica).

Appuntamento, quindi, al 7 luglio alle 21.30. L’ex asilo è in via Antonello da Messina 9 e la prenotazione è obbligatoria: 379 1913131 (solo WhastApp).

L’artista. Michele Biondi, classe ’77, è originario di Ripafratta (PI) ed è un chitarrista, cantante e autore di ispirazione blues. La sua musica si divide tra Europa e Stati Uniti, dove ha partecipato a manifestazioni internazionali tra le quali Juke Joint Festival, Natchez Mississippi Celebration, Hambone Festival, Pistoia City Blues, Lugano Blues Night, British Blues Festival, Bitonto Blues Festival, Lucca Blues, Seravezza Blues Festival e molti altri.



I tre album inediti pubblicati con l’etichetta Il Popolo del Blues hanno un respiro internazionale: Cotton & Moonshine è stato inserito tra i migliori album Europei del 2017 dalla rivista Blues Matters, ed è stato presentato nella rubrica Blue Blood. L’ultimo album, Down by the River, è entrato nella programmazione mensile del network americano Making a scene. Il lavoro di Michele Biondi è stato presentato su alcune tra le maggiori riviste del settore, come Blues Bag, Blues Matters, Blues Blast, Il Blues, RootsTime, Blues Magazine. Tra le collaborazioni con artisti internazionali ci sono Rachelle Coba, Katie Bradley (British Blues Awards), Ray Cashman, Stan Street e Mike Greene, con cui condivide i tour negli Stati Uniti e in Europa.

Last modified: Giugno 26, 2023