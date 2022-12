Il Bilancio di Previsione 2023 del Comune di Pisa

Scritto da admin• 11:00 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Una vera e propria maratona lunga ben quattro giorni attende i consiglieri comunali. Inizia, infatti martedì 20 dicembre dalle 9, e fino a venerdì prossimo, 23 dicembre – ad oltranza dei lavori – la seduta del Consiglio Comunale tutta dedicata alla discussione del Bilancio di Previsione 2023 del Comune di Pisa.

Questa discussione sarà introdotta da una relazione del Sindaco di Pisa, Michele Conti. Tra emendamenti, mozioni ed ordini del giorno, si prevede che le votazioni, oltre a quella finale, saranno qualche centinaia. La seduta del Consiglio Comunale di domani sarà comunque aperta da una comunicazione dello stesso Sindaco di Pisa, Michele Conti sull’assemblea straordinaria del CCT del 15 dicembre scorso e dalla discussione di due question time.

Il primo del consigliere Gabriele Amore (M5S) sul futuro della cosiddetta “Baracchina da Banda”, a San Piero a Grado. Gli risponderà il Sindaco di Pisa, Michele Conti. Il secondo del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) sulla richiesta del permesso a costruire sulle aree del Porto di Marina di Pisa. Gli risponderà l’assessore all’urbanistica Massino Dringoli.

Anche questa seduta del Consiglio Comunale si terrà in modalità mista, cioè alcuni consiglieri comunali saranno in presenza altri la seguiranno da remoto. Prevista, come sempre, la diretta streaming dal cannale YouTube del Comune di Pisa. Quella di domani è l’ultima seduta del Consiglio Comunale per quest’anno. La prossima seduta del Consiglio Comunale – la prima del 2023 – si terrà martedì 17 Gennaio.

(Visited 5 times, 1 visits today)

Last modified: Dicembre 19, 2022