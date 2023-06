Il 77esimo anniversario della Repubblica a Pisa

Scritto da admin• 11:13 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – In occasione del 77^ Anniversario della Festa della Repubblica Italiana, la Prefetta di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, presiederà la cerimonia istituzionale che si svolgerà, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose del territorio provinciale, presso la Prefettura in Piazza Mazzini.



Nel corso della manifestazione, verranno consegnate le Onorificenze dell’ordine “Al merito della Repubblica Italiana” a coloro che si sono particolarmente distinti per aver acquisito benemerenze nella propria vita lavorativa, in attività svolte a fini sociali e umanitari o per lodevoli servizi svolti nelle carriere civili e militari.

Nell’occasione saranno altresì consegnate le medaglie d’onore ai cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. Nell’unire il programma della cerimonia, si invita la Cittadinanza a partecipare.

