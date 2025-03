Il 25° anniversario dell’IPCF-CNR: un meeting per condividere progetti e celebrare la ricerca

Written by admin• 3:49 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Dal 18 al 20 marzo, l’Area della ricerca del CNR di Pisa ospita l’“Ipcf – Meeting”, un evento che riunisce ricercatori, tecnici e amministrativi dell’Istituto per i Processi Chimico-Fisici del CNR (Ipcf-CNR), con sedi a Pisa, Bari e Messina. Il primo incontro si terrà nell’auditorium della sede di via G. Moruzzi 1, con inizio alle 14:30, accogliendo i partecipanti con i saluti e il benvenuto di Simona Bronco, responsabile della sede di Pisa dell’Ipcf-CNR.

L’evento rappresenta un’importante opportunità per condividere progetti, sviluppare nuove idee e rafforzare il coordinamento tecnico e amministrativo tra le diverse sedi dell’Istituto.

“L’incontro – spiega Bronco – è particolarmente significativo per un istituto geograficamente distribuito come il nostro. Sarà un momento di confronto e di crescita collettiva”. Questo meeting acquisisce un ulteriore valore, in quanto celebra il 25° anniversario dell’Ipcf, fondato ufficialmente nel 2000 e operativo dal 1° gennaio 2002. Un quarto di secolo di ricerche su materiali innovativi, strutture molecolari e interazioni radiazione-materia, con rilevanti impatti su ambiente, energia, salute e aerospazio. L’Ipcf è nato dalla fusione di sei enti di ricerca, tra cui l’Icas, l’Icqem e l’Ifam di Pisa, unendo competenze nei campi della chimica, della fisica e delle nanotecnologie. Nel corso degli anni, ha attraversato significative trasformazioni, tra cui l’ingresso di unità dell’Infm e il trasferimento della sede istituzionale a Messina nel 2010. Tra i volti noti legati alla sua storia, figura anche il premio Nobel Giorgio Parisi, associato di ricerca alla sede di Roma.

Oggi l’Ipcf è un punto di riferimento nella ricerca sulla “materia soffice”, che spazia dalle strutture sopramolecolari ai sistemi biomimetici, e si dedica attivamente alla divulgazione scientifica, accogliendo studenti e organizzando eventi per avvicinare le nuove generazioni alla scienza.

“In questi giorni – conclude Bronco – celebriamo il passaggio dell’Ipcf dalla giovinezza alla maturità. La ricerca è come un seme: richiede pazienza, dedizione e un pizzico di spirito d’avventura per crescere e dare frutti.“

Last modified: Marzo 17, 2025