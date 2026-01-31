Il 1° febbraio Casciana Terme Lari aderisce alla campagna “Stop alle bombe sui civili”

Written by admin• 11:03 am• Cascina Terme Lari

CASCIANA TERME LARI – In occasione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo che ricorre il 1° Febbraio, l’ANCI e l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) invitano i Comuni ad aderire alla campagna “Stop alle bombe sui civili” per la protezione dei civili nei conflitti armati illuminando di blu edifici e monumenti simbolo del territorio.

L’illuminazione di blu rappresenta un gesto semplice ma altamente simbolico: un forte richiamo alla pace e alla protezione dei più vulnerabili, attraverso il pieno rispetto del diritto internazionale umanitario.

Il Comune di Casciana Terme Lari ha deciso di aderire alla campagna illuminando di blu, il prossimo 1 febbraio, il Palazzo comunale.

Istituita all’unanimità dal Parlamento con la legge n. 9 del 25 gennaio 2017, la ricorrenza del 1° Febbraio nasce con un duplice obiettivo: commemorare le vittime civili di tutte le guerre e promuovere una maggiore consapevolezza dell’impatto devastante che i conflitti hanno sulle popolazioni civili.

Oggi nel mondo sono in corso 32 guerre e 23 situazioni di crisi, il numero più alto dalla fine della Seconda guerra mondiale (Fonti: Atlante delle guerre dei conflitti del mondo; L’Osservatorio – Centro di ricerche sulle vittime civili dei conflitti). Le sofferenze umane che producono sono enormi e a pagarne il prezzo più alto sono le popolazioni civili, sempre meno protette e tutelate, al punto da apparire talvolta obiettivi specifici più che vittime collaterali.

Invitiamo i cittadini a riflettere sull’importanza della protezione dei civili e ad approfondire il tema delle vittime civili di guerra attraverso il sito ufficiale Sito ufficiale dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e canali social dell’Associazione.

Unendoci simbolicamente a questa campagna, riaffermiamo il valore della pace e della solidarietà, e lanciamo un appello per fermare la violenza sui più vulnerabili: i civili coinvolti nei conflitti armati – spiega l’Assessore al Sociale Alessandra Dal Canto

